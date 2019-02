Rubiales pide más sanciones más duras para los que critiquen a los árbitros

Publicado 19/02/2019 12:50:58 CET

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ha señalado que "no hay ningún país en el mundo que tenga tantos árbitros al máximo nivel" como España y ha avanzado que pedirá al Consejo Superior de Deportes "sanciones más duras" para los que critiquen la labor arbitral, ya que los colegiados "son y serán el estamento más protegido" por la RFEF, que está impulsando un nuevo Centro de Excelencia Arbitral.

"No hay ningún país en el mundo que tenga tantos árbitros al máximo nivel. Tienen no todo nuestro apoyo y no voy a decir la palabra presumir, pero nuestro fútbol se tiene que sentir orgulloso de los árbitros que tiene", dijo Rubiales en los Desayunos Deportivos de Europa Press, patrocinados por Liberbank, Loterías y Apuestas del Estado (LAE) y Repsol, donde se mostró dispuesto "a recibir llamadas, críticas y propuestas" de dirigentes de clubes, pero advirtiendo al mismo tiempo de posibles castigos.

"También quiero avisar: vamos a sancionar a todos aquellos que menoscaben la labor arbitrar y vamos a pedir al CSD que las sanciones se incrementen porque ahora mismo son muy bajas y cualquiera puede usar redes sociales, comunicados, etcétera, para convertir a los árbitros en el eslabón más débil del fútbol. Los árbitros son y seguirán siendo el estamento más protegido por la RFEF", recalcó.

En este sentido, destacó su "buena relación" con Florentino Pérez, que le llamó para pedirle explicaciones tras un posible penalti no pitado a Vinicius en un partido contra la Real Sociedad. "Nuestra relación nunca ha cambiado. Lo que ha pasado ha pasado y es bueno mirar al futuro y no hablar de cuestiones que nos aburren a todos. Nunca he tenido una mala relación con él. Siempre que hemos hablado lo hemos hecho en un tono muy cordial y respetuoso", dijo, añadiendo que su trato es cordial con todos los "presidentes y directores generales" que le han llamado en las últimas semanas por polémicas relacionadas con el VAR.

En cuanto al nuevo Centro de Excelencia Arbitral impulsado por la RFEF, detalló que estará destinado a la formación de árbitros de todo el mundo. De la mano de UEFA y FIFA y bajo la dirección del presidente del Comité Técnico de Árbitro (CTA), Carlos Velasco Carballo, la intención es que este nuevo centro suponga "un paso definitivo para la imagen del fútbol español en el mundo".

Por otra parte, Rubiales se refirió a la posibilidad de que España organice un gran torneo internacional de fútbol masculino en los próximos años y apuntó que esa opción es indispensable "para modernizar los estadios".

"Para eso se necesitan tres cosas: apoyo institucional; una candidatura ganadora, ya sea para Mundial o Eurocopa y con más o menos países; y la tercera y más importante es siempre en línea con UEFA y FIFA. Llevo un cuarto de hora como miembro del Comité Ejecutivo de UEFA y no es el momento. Estas cosas surgen con la paciencia como aliada. Lo que no voy a hacer es dejar de correr una carrera si hay una oportunidad de ganarla. Lo que tenga que venir vendrá, en su momento hablaremos", aplazó.

En lo puramente deportivo, el presidente dijo que cuentan con "una selección en construcción" y con Luis Enrique Martínez, al que considera "uno de los mejores entrenadores a nivel mundial". "Tenemos que estar ilusionados, tenemos muy buenos futbolistas, unos clubes excepcionales, los mejores, y todo ello va a posibilitar que la selección en condiciones normales esté luchando por puestos altos. Pero el fútbol de máximo nivel es una apisonadora y no es fácil ganar, aunque nos hemos acostumbrado a ello", valoró.

En cuanto a sus nueves meses de trabajo al frente de la federación, destacó que él y su equipo directivo se encontraron "sobre todo desorden" al llegar a la RFEF y que en esta primera fase de mandato se han "centrado en ordenar".

"Hemos creado unos órganos y unas pautas y por primera vez en la historia en la RFEF hemos tenido presupuestos en los departamentos. Ahora toca darle a la parte de la pirámide que más nos gusta, que es la base. En la próxima asamblea de primavera comunicaremos los datos de la auditoría, pero las cosas van por buen camino", avanzó en el plano económico.

En este sentido, recordó que la RFEF ha "pasado de una puntuación en transparencia de 27 a 85 sobre 100 en tan solo tres meses y medio". "Estamos rozando el sobresaliente y es importante que se vea que somos cercanos. Por primera vez nuestra Asamblea General se retransmitió de principio a fin. Esas son las cosas que demandaba la sociedad", declaró Rubiales, quien volverá a encarar elecciones a la presidencia en 2020.

"Me voy a presentar y voy a ganar para seguir construyendo un fútbol mejor para los de abajo. Se han puesto los pilares y se ha demostrado que estamos llegando al fútbol más necesitado. Esto va continuar, me siento fuerte y vamos a seguir construyendo ese cambio imparable", prometió.