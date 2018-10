Rubiales: "Tengo mucha mejor relación con Florentino a nivel personal de la que tendré nunca con Tebas"

Publicado 09/10/2018 21:20:02 CET

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, aseguró que tiene "mucha mejor relación con Florentino Pérez, a nivel personal", de la que tendrá "nunca con Javier Tebas" después de sus diferentes polémicas desde que asumió el cargo el pasado 18 de mayo.

"Tengo mucha mejor relación con Florentino a nivel personal de la que tendré nunca con Javier Tebas. Sólo pido respeto, no que estén de acuerdo conmigo. Tienen formas distintas de comportarse y no podemos tratar a la gente de la misma manera", indicó Rubiales en declaraciones a 'Vamos'.

"Si él (Tebas) tiene esta manera de hablar se define por sí mismo. Pero vamos a intentar centrarnos en lo positivo, sea con Tebas o con quién sea. Se ha jugado 10.000 dólares (a que el Girona-Barça se juega en Miami), pero gana más de 2,5 millones de dólares, tampoco es mucho para él", señaló.

En este sentido, el máximo responsable de la RFEF dijo que deben "pasar página". "Hay muchas cuestiones legales y normativas que dicen que un partido sin sede neutral no puede salir de nuestras fronteras. Estamos deseando que LaLiga participe con nosotros en hacer un fútbol mejor", comentó Rubiales, que definió el tono de Tebas de "casi violencia".

"No se puede estar siempre generando polémica, casi violencia. Vamos a intentar llevarnos bien y, si no es posible, vamos a intentar respetarnos. Yo voy a intentar respetarle aunque él no respete a mucha gente. No le hago mucho caso (a Tebas), soy una persona que busca la concordia", agregó.

Por último, preguntado por Julen Lopetegui, Rubiales dijo que "nunca le deseo el mal a nadie". "Tenemos que olvidar lo que pasó entre Julen y yo. Tengo el mismo respeto por él que por el resto de entrenadores. Le deseo a todo el mundo lo mejor", sentenció el presidente de la Federación Española.