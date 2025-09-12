Rüdiger se lesiona el recto anterior de la pierna izquierda

Antonio Rüdiger durante el entrenamiento del Real Madrid de este viernes - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El defensa del Real Madrid Antonio Rüdiger sufre una lesión en el recto anterior de la pierna izquierda, ha confirmado este viernes el club blanco, que le podría apartar varias semanas de los terrenos de juego y que, en caso de revestir gravedad, podría dejarle hasta tres meses fuera.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Toni Rüdiger por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el recto anterior de su pierna izquierda", informó la entidad madridista.

El alemán, que ya se perdió los primeros partidos de la temporada al tener que cumplir la sanción de seis partidos por su polémica expulsión en la final de la Copa del Rey, se lesionó durante el entrenamiento de este viernes, y no ha podido viajar con el equipo a Donosti, donde el sábado se enfrentan a la Real Sociedad.

A pesar de que el Real Madrid se ha limitado a indicar que queda "pendiente de evolución", el jugador estará fuera varias semanas, que podrían convertirse hasta en tres meses en caso de que se trate de una lesión severa y requiera cirugía. En las próximas horas, el zaguero germano será sometido a nuevas pruebas y se determinará el alcance exacto de la lesión.

Así, Rüdiger se perderá al menos los trascendentales encuentros que le esperan a los de Xabi Alonso en el próximo mes y medio, como los partidos de Liga de Campeones frente al Liverpool en Anfield (4 de noviembre) o en casa ante la Juventus (22 de octubre) o el derbi ante el Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano (27 de septiembre) y el Clásico con el FC Barcelona del Santiago Bernabéu (26 de octubre), ambos de LaLiga EA Sports.

Además de Rüdiger, tampoco estarán en el Reale Arena el centrocampista inglés Jude Bellingham, el delantero brasileño Endrick, el defensa francés Ferland Mendy ni el centrocampista galo Eduardo Camavinga, todos lesionados.