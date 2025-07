Ruggeri: "Se me pone la piel de gallina al pensar que jugaré con Griezmann o Julián Álvarez"

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo jugador del Atlético de Madrid Matteo Ruggeri ha asegurado que está "flotando en una nube" por su fichaje por el conjunto rojiblanco, además de reconocer que se le pone "la piel de gallina" al pensar que jugará al lado de futbolistas como Antoine Griezmann o Julián Álvarez.

"Estoy muy feliz de estar aquí. Es una gran oportunidad para mí, es un sueño hecho realidad iniciar esta aventura con este fantástico equipo. Cuando me enteré de que había esta posibilidad de fichaje, me puse muy feliz de inmediato porque no me lo esperaba. Cuando supe la noticia, flotaba en una nube. No tardé nada en decir que sí", señaló en declaraciones a los medios oficiales del club colchonero.

Además, el lateral italiano se mostró consciente de que llega "a un equipo con nombres estratosféricos". "Si pienso que voy a jugar con Griezmann, Julián Álvarez y gente así, se me pone la piel de gallina. Si pienso en todos los sacrificios que he hecho y todos los sacrificios que han hecho mis padres, es algo espectacular. Estoy muy orgulloso de poder jugar con ellos", indicó.

"Para mí, ser entrenado por Simeone es un motivo de gran orgullo y un sueño hecho realidad. Creo que es uno de los entrenadores más fuertes y más buenos en la actualidad. Estaré listo para el lunes. No veo la hora de empezar esta aventura con mis nuevos compañeros y con mi nuevo entrenador", añadió.

El flamante fichaje atlético afirmó que es "un chico muy tranquilo" y que le gusta "estar con los compañeros". "Como jugador, me gusta mucho la intensidad, soy un jugador que se adapta a todo, en pocas palabras. Sea el tipo de partido que sea, estoy disponible para lo que haga falta", dijo. "Me llaman 'Il Tigre' porque refleja un poco mi manera de jugar: la agresividad, mi espíritu, por el tipo de jugador y de persona que soy", expresó.

Por último, Ruggeri desveló sus sensaciones al conocer el Riyadh Air Metropolitano. "Cuando salí y vi el estadio, no lo creía. Ahora es verdad y no veo la hora de entrar en el estadio y jugar el primer partido con los aficionados. ¡Aúpa, Atleti!", finalizó.