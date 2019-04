Rummenigge: "Me gustaría que Xabi Alonso regresase al Bayern como entrenador"

BEST OF YOU - Archivo

Publicado 28/04/2019 12:02:09 CET

MÚNICH (ALEMANIA), 28 Abr. (dpa/EP) -

El presidente de la junta directiva del Bayern Múnich, Karl-Heinz Rummenigge, ha reconocido que le gustaría volver a contar con los servicios del retirado centrocampista español Xabi Alonso, jugador del conjunto bávaro entre 2014 y 2017, como entrenador.

"El mejor centrocampista que tuvimos en los últimos años en el mediocampo fue Xabi Alonso. No era el más rápido, pero sí el mejor estratega y el más inteligente que jamás he visto en nuestro mediocampo. Un jugador maravilloso, que habla cuatro idiomas y el alemán con fluidez. Una verdadera personalidad. Me gustaría que regresase un día al Bayern. Un verdadero caballero", señaló Rummenigge en el dominical 'Bild am Sonntag'.

Preguntado sobre si el español de 37 años debería volver para ocupar un cargo directivo, Rummenigge fue claro. "No, como entrenador. Está formándose como entrenador en España. Dirigirá al parecer al equipo sub-19 del Real Madrid la próxima temporada. Creo que nos tenemos que esforzar para que en algún momento vuelva al Bayern", afirmó.

El exinternacional español fichó en 2014 por el Bayern procedente del Real Madrid después de jugar en equipos como la Real Sociedad o el Liverpool. El centrocampista alzó hasta 2017 con los bávaros una Copa Alemana y tres Bundesligas, además de una Supercopa alemana.