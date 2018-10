Sacchi, sobre Neymar: "Por muy fuerte que sea, un jugador no es un proyecto"

Publicado 09/03/2018 17:14:52 CET

El exentrenador italiano Arrigo Sacchi se ha referido a la eliminación del Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones y ha recalcado que "Neymar no es un proyecto", en el sentido de que "por muy fuerte que sea, un jugador no es un proyecto".

El técnico italiano, que lideró al AC Milan a la conquista de dos Copas de Europa en 1989 y 1990, dijo al diario francés L'Equipe que no está convencido de la estrategia del equipo parisino para lograr el éxito en Europa y puso en duda que tenga la correcta cultura de club.

El PSG gastó 400 millones de euros para comprar al delantero brasileño por una cifra récord y al internacional francés Kylian Mbappé. Sin embargo, fueron eliminados el martes en octavos de final de la Liga de Campeones por el Real Madrid, con un resultado acumulado de 5-2.

"Por muy fuerte que sea, un jugador no es un proyecto, Neymar no es un proyecto", afirmó Sacchi. "Ganamos la Serie A (en 1988) con Marco van Basten (...), que jugó tres partidos completos de 30. Si el proyecto hubiera sido Van Basten, no habríamos ganado nada. Ganamos la Copa de Europa con (Ruud) Gullit, ¿y sabes cuántos partidos jugó en la 1989-90? Solo uno", dijo.

Sacchi comentó que el PSG debe desarrollar aún la cultura de club correcta. "Para ganar, lo más importante es el club, su visión, su competencia, sus reglas y sus elecciones. El equipo viene después. Me da la sensación de que en el PSG no se respeta esta jerarquía", agregó el italiano.