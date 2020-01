El Al Sadd ve a Xavi en el Barça pero no "hoy día"

Publicado 10/01/2020 20:14:12 CET

El club catarí confía en que el equipo culé negocie por canales oficiales Reunión del Barça con Xavi en Doha como posible sustituto de Valverde

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Al Sadd salió al paso de las noticias de una reunión este viernes del Barça con Xavi Hernández, entrenador del equipo catarí, y reconoció ser consciente de que el futuro del catalán están en el banquillo del Camp Nou pero no "hoy en día", ya que el ex del Barça está ahora centrado en su labor en Doha.

"Que Xavi se vaya al Barcelona es algo normal y esperado porque es su club y su primera casa, y volverá en el futuro. Pero hoy en día, Xavi es entrenador del Al Sadd", dijo el director del equipo, Turki Al-Ali, en un comunicado oficial en la página web del club.

Después de la amarga derrota del Barça ante el Atlético de Madrid en la semifinal de la Supercopa de España que se está disputando en Arabia Saudí, Ernesto Valverde volvió a la palestra. El técnico ya comenzó la temporada con parte de la afición en contra, por los dos palos en Liga de Campeones ante Roma y Liverpool.

Bajo la lupa del estilo y con un año con más derrotas que en los dos anteriores, el tercero de Valverde marcha con más críticas que elogios, aunque aún quedan los tres grandes títulos por decidirse. Un día después de la derrota en Yeda, llamó la atención incluso del propio Al Sadd la reunión de Abidal, secretario técnico del Barça, con Xavi, en lo que se ve como un primer paso al cambio de míster.

"Xavi y su cuerpo técnico está centrados en el partido de mañana contra Al Rayyan. Sabemos que un club de la categoría del Barça utilizará los canales oficiales para hablar de asuntos de esta envergadura", añadió el comunicado del cuadro catarí, instando a los azulgrana a negociar de manera formal si tienen decidido prescindir de Ernesto Valverde ahora o al final de temporada.

Xavi apenas lleva unos meses como entrenador, desde el pasado mes de julio, cuando adelantó que, pese a sus ganas de volver al Barça, necesita un aprendizaje tras su retirada como jugador. "Siempre he dicho, sería un objetivo y una ilusión entrenar al Barça, pero es muy pronto, no me siento preparado. El Al Sadd es una buena oportunidad para coger experiencia", dijo en su día el de Tarrasa.