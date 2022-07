Salma Paralluelo no continuará en el Villarreal

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La delantera del Villarreal Femenino Salma Paralluelo no continuará en el equipo la próxima temporada, ha confirmado el club amarillo, en el que ha podido "crecer estos tres últimos años" y del que se despide entre "lágrimas".

"Me despido del equipo que me ha visto crecer estos tres últimos años. Solo tengo palabras de agradecimiento y orgullo hacia las personas que forman parte de este club. Por darme la oportunidad de llegar y hacer que me salten las lágrimas al tenerme que ir. En vosotros he encontrado una familia", señaló en un comunicado.

La aragonesa agradeció también el "cariño" y la "dedicación" de "muchas personas" hacia ella, "sea con palabras, gestos o el día a día en el trabajo". "Gracias por dármelo todo. Es una suerte haber estado creciendo aquí, dejarme enseñar y cuidar por vosotros ha sido un gran acierto", manifestó.

"Me llevaré todo lo recorrido y procuraré seguir haciendo sentir orgullosas a esas personas que siempre han confiado en mi. A todas mis compañeras, habéis hecho muy ser feliz aquí. Desde mi primer año hasta el último, gracias. Siempre os recordaré como mi casa", añadió la internacional española.

El club 'groguet' también le ha agradecido sus tres temporadas en el equipo. "El Villarreal CF le agradece su compromiso con la entidad durante los años que ha vestido la elástica amarilla, siendo partícipe del histórico ascenso a Primera Iberdrola en la temporada 2020-21 y la permanencia en la 2021-22, así como le desea mucha suerte y éxitos en su nueva etapa profesional", subrayó.