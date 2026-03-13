Sarabia: "El fútbol es tan maravilloso que nos permite creer, es momento de seguir haciendo historia"

Eder Sarabia, entrenador del Elche CF, en el partido de LaLiga EA Sports de la temporada 2025-26 en San Mamés. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

"Es el Madrid y, por muchas bajas que tenga, va a sacar un equipazo", dijo el técnico del Elche, que no pensó "ni un segundo" en su futuro

El entrenador del Elche CF, Eder Sarabia, afirmó este viernes que el fútbol es "tan maravilloso" que les permite "creer" en dar la sorpresa este sábado (21:00 horas) y lograr el triunfo, pese a su mala racha en este 2026, contra el Real Madrid en el partido de la vigésimo octava jornada de LaLiga EA Sports, que se disputa en el Santiago Bernabéu.

"Fuera de casa nos ha costado más, no hay ninguna duda. Y quizás sea el día en el que nos toque, pero para ello tenemos que hacer muchísimas cosas bien. Es uno de los mejores equipos del mundo y viene de hacer su mejor partido de la temporada, pero el fútbol es tan maravilloso que nos permite creer", aseguró en rueda de prensa en el Martínez Valero.

Eder Sarabia insiste en que el equipo sigue haciendo "muchas cosas bien", a pesar de que el conjunto franjiverde aún no ha ganado a domicilio en todo el curso 2025-26 y tampoco en este inicio de año, en el que acumulan 4 empates y 6 derrotas en el campeonato liguero.

"Vamos a necesitar nuestra mejor versión, no hay ninguna duda, pero creemos en ello. En el primera vuelta demostramos que, durante mucho tramo del partido, pudimos ser superiores. Y vamos a por todas, no hay ninguna duda", subrayó el entrenador vasco, que tan sólo tiene las bajas de Héctor Fort y Jon Chetauya para viajar a Madrid.

Para lograr esa anhelada victoria que le aleje del descenso -actualmente un punto por encima del Mallorca- el Elche debe fijarse en el ejemplo del Getafe, aunque sin renunciar al 'estilo Sarabia' que deslumbró en el inicio del campeonato.

"Lo que hizo el Getafe no es casualidad. No vamos a ser el Getafe, pero hay cosas del Getafe que tenemos que hacer. No vamos a ser un equipo de pegar patadas, pero hay momentos en los que tengo que hacer una falta; no vamos a cambiar nuestra manera de jugar, pero tenemos que ser más inteligentes", argumentó.

NUEVE BAJAS BLANCAS

A pesar de las nueve bajas del conjunto blanco, y de que Arbeloa podría reservar a algún jugador para el partido de la Liga de Campeones contra el City este martes en Manchester, Sarabia destacó que el Real Madrid y su afición llegarán extramotivados por la exhibición del pasado miércoles en el Bernabéu.

"Vienen de ese partidazo y es el Madrid y, por muchas bajas que tenga, va a seguir sacando un equipazo. Valverde me ha parecido siempre un jugador top. Sigo siendo un poco 'friki' y sigo haciendo el mejor once del mundo. Y a Valverde siempre lo he metido, y a Courtois", desveló.

Prevé un partido "diferente" del 2-2 del Martínez Valero de la primera vuelta. "De inicio, se va a ver a un Elche valiente, sin ninguna duda. Creo que vamos a poder tener incluso la pelota más. Y vamos a necesitar otra vez tener esa finura con el balón. Yo ya he ganado con otros equipos y creo que igual es el momento de seguir haciendo historia", deseó.

Respecto a la situación en la tabla, Sarabia reiteró que el Elche es un recién ascendido que aún no ha estado todavía en puestos de descenso. "¿Que es verdad que venimos de más a menos a nivel de resultados? Sí.

Insisto en que el equipo, y no es por vender ninguna burra, hace muchas cosas bien. Lo que pasa es que ahora le están lastrando esas cosas que no está haciendo bien", recalcó.

Por otro lado, aseguró que no le ha dedicado "ni medio segundo" a su futuro en el banquillo franjiverde. "Para mi es una semana super ilusionante porque vamos a jugar contra el Madrid, uno de los mejores equipos del mundo, en un campo espectacular y es un reto enorme. No le he dedicado demasiado tiempo a pensar en mi, queremos seguir siendo el Elche, y el equipo lo tiene muy claro, pero hay pequeñas cositas que tenemos que poner más porque, por desgracia, no se están dando los resultados", concluyó.