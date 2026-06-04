Sarina Wiegmann: "Los partidos exigentes siempre sacan lo mejor de nosotras"

La seleccionadora inglesa Sarina Wiegman durante una rueda de prensa - Joe Giddens/PA Wire/dpa

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La seleccionadora inglesa femenina de fútbol, Sarina Wiegman, dejó claro que no especularán y que saldrán a "ganar" a España este viernes en Palma de Mallorca, aunque les valga el empate para clasificarse directamente al Mundial de Brasil de 2027, y recalcó que los dos combinados se conocen "muy bien" y que el suyo "siempre saca lo mejor en los partidos exigentes".

"Vamos a afrontar el partido para ganar y saldremos a ganarlo. Estamos en una buena posición en el grupo y queremos clasificarnos lo antes posible", señaló Wiegman este jueves en rueda de prensa previa al duelo en el Estadi Mallorca Son Moix.

La entrenadora neerlandesa advierte que "es un partido complicado", pero que "también" lo es para la campeona del mundo, y que ambas se quieren clasificar ya porque evitar la repesca "ayuda mucho porque así tienes más tiempo para preparar al equipo".

Wiegman no olvida que los dos equipos ya se conocen "muy bien" y que saben perfectamente "qué tipo de jugadoras tiene España", una selección que cuenta con "más de once jugadoras de gran nivel y diferentes opciones en distintas posiciones". "Intentaremos prepararnos para todo lo que nos depare el partido", indicó.

"Los partidos exigentes siempre sacan lo mejor de nosotras. Tenemos retos en cada partido y queremos estar siempre al máximo nivel, también queremos mejorar respecto al último partido que jugamos contra España, no es diferente a los demás partidos que jugamos", puntualizó la seleccionadora de Inglaterra, que confirmó que todas las jugadoras de su plantilla están "en forma y listas para jugar".