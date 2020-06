Saúl Ñíguez presenta el Club Costa City, su nuevo club de base en Elche

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Atlético de Madrid Saúl Ñíguez presentó este miércoles el Club Costa City, un nuevo club de fútbol base que ha adquirido en su natal Elche y con la que inicia "una nueva ilusión" en el trabajo con la cantera.

"Os presento mi nuevo club, mi nueva ilusión, mi nueva forma de trabajar. He adquirido un club de fútbol base en Elche, el Club Costa City", señaló Saúl durante un directo en su perfil oficial de 'Instagram' tras dar a conocer su nuevo proyecto.

El ilicitano comunicó el pasado domingo que iba a anunciar este miércoles su nuevo club y pese a que no había ningún atisbo de posible marcha del Atlético, confesó que le había "impactado muchísimo que haya generado tanta expectación".

"Cuando hace tres días anunciamos un nuevo club en las redes sociales en ningún momento me paré a pensar que era porque me marchaba a otro equipo porque el mercado está cerrado y tengo la cabeza centrada en mis once finales con el Atlético y en la Champions", explicó.

Saúl detalló que llevaba "trabajando varios años" en este proyecto, que querían lanzar el pasado mes de enero "para la captación de cara a la temporada que viene", pero cuyo anuncio "lo retrasó el coronavirus". "Creo que ahora no es la mejor fecha, pero lo necesitaba lanzar para captar a gente y que los jugadores no se fuesen a otros clubes", puntualizó.

El internacional recordó que tiene la experiencia de su academia, donde ha cogido "experiencia" y "el gusto de trabajar con niños", y también advirtió que su nuevo club no contará con equipo más allá de juvenil. "Me tengo que centrar en los niños y en los juveniles y luego darles salida a otros equipos", declaró.

"Hemos tenido ofertas de clubes de Segunda B y Tercera para colaborar y que nuestros jugadores tengan esa salida, pero primero queremos establecer las normas y ya tendremos tiempo de gestionar un club de fútbol profesional tras coger experiencia, que no sé estimar cuánto tiempo nos llevará. No estamos preparados y para los niños lo mejor es concentrarnos es ayudarles con nuestra experiencia", añadió el futbolista colchonero, que también dejó claro que están "trabajando para tener equipo femenino".

El objetivo será dar a sus futbolista "formación integral" y para ello contarán, entre otras cosas, con un servicio "gratuito" de academia para que los niños puedan "realizar sus tareas y prepararse exámenes", nutricionista para tener "un hábito de vida saludable", atención psicológica o rectificación.

Saúl subrayó que intentarán ir poco a poco "profesionalizando" este club, que contará en esta próxima temporada con 500 niños y 25 equipos, y cuyo escudo tiene un tigre "en honor" a su padre José Antonio, "que le llamaban el 'Tigre de Matola' y con cuatro estrellas que se refieren a su padre, sus dos hermanos (Jonny y Aarón), y a él, y la palmera por la palmera imperial, símbolo de su ciudad natal.

Junto a él, participó precisamente su hermano Aarón, que explicó también algunos de los objetivos, entre ellos el que sus jugadores tengan "una idea clara de juego" y el "tener identidad propia de Club Costa City", o la "negociación para reubicar las instalaciones" en las que actualmente entrenan.