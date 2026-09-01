Scott McTominay sufre "una arritmia leve y benigna" y no volverá hasta después del parón de selecciones

Archivo - El centrocampista del Nápoles Scott McTominay. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista escocés del Nápoles Scott McTominay estará de baja hasta después del próximo parón de selecciones tras sufrir "una arritmia leve y benigna" que le hará someterse a una intervención en los próximos días, según confirmó este martes el club napolitano.

"A raíz de la aparición de una arritmia leve y benigna, Scott McTominay se someterá en los próximos días a una intervención de corrección mediante ablación (PFA). El futbolista volverá a estar disponible tras el parón por los partidos internacionales", apunta el comunicado emitido por el Nápoles.

El centrocampista escocés se perderá los partidos de Serie A ante el Inter, Bolonia y Fiorentina, así como el debut de los napolitanos en la Liga de Campeones frente al Arsenal en el Diego Armando Maradona.