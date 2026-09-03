La sede de la RFEF en Las Rozas acoge la primera reunión de seguridad para la final de la Champions 2027

La sede de la RFEF acoge la primera reunión de seguridad para la final de la Champions 2027. - RFEF

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Ciudad del Fútbol de Las Rozas, sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), acogió este jueves la primera reunión de seguridad de la Final de la Champions League que se celebrará el próximo 5 de junio en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

Según un comunicado, de la entidad, la sede de la RFEF fue el escenario del conocido como 'Meeting Zero', el encuentro entre todos los actores implicados en la ejecución del plan de seguridad de la final de la Liga de Campeones.

En esta jornada de trabajo participaron los responsables de seguridad de UEFA, RFEF, Policía Nacional, Ayuntamiento de Madrid, Atlético de Madrid, Policía Local y Consorcio Regional de Transportes, así como los líderes del proyecto de la final.

En la reunión, según el comunicado, se abordaron enfoques en materia de seguridad y servicios, así como la planificación de los próximos meses y calendario de trabajo en los aspectos relacionados con la organización y coordinación de los dispositivos necesarios para "garantizar una final segura y eficiente". En el apartado de movilidad, se presentaron los datos y aprendizajes de la pasada final celebrada en Budapest (Hungría).

"A esta reunión le sucederán varias visitas de UEFA y numerosos encuentros que se intensificarán en los próximos nueve meses para preparar el partido y todos los eventos que tendrán lugar en las distintas zonas de Madrid en los días y horas previas a la final como el Champions Festival, Legends Tournament o las Fan Zone que se habilitarán para los aficionados de los dos equipos participantes", concluyó la nota de prensa.