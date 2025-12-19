Los 'Segundas' quieren abrirse paso con una gran campanada en la Copa del Rey

Los jugadores del Real Racing Club de Santander celebran un gol en la Copa del Rey 25-26 - REAL RACING CLUB

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Copa del Rey 2025-2026 ya tiene perfilados sus últimos 16 equipos que jugarán a partir del mes de enero los octavos de final del torneo del 'k.o' que desde su cambio de formato a partido único hasta las semifinales ha dado más opciones a los más modestos, aunque estos necesitarán ahora una gran campanada para avanzar a los cuartos de final.

A falta de que se dispute una eliminatoria, la del Granada y el Rayo Vallecano, aplazada al 6 de enero por el compromiso rayista este jueves en la Conference League, restan en la carrera por el trofeo diez equipos de LaLiga EA Sports y cinco de LaLiga Hypermotion (Albacete, Burgos, Racing, Deportivo y Cultural), que podían aumentar su cifra dependiendo de quien gane el último cruce.

De momento, desde el nuevo formato instaurado para la campaña 2019-2020, es el mayor número de conjuntos de Segunda, aunque no de una categoría inferior a Primera ya que precisamente ese primer año se metieron en octavos junto al Zaragoza, el Mirandés y el Tenerife, el Badajoz y la Cultural y Deportiva Leonesa de la Primera RFEF. Ese año, además, el equipo de Miranda de Ebro llegó a las semifinales, las segundas de su historia tras la de la temporada 2011-2012, cayendo ante la Real Sociedad.

En este sentido, en el caso de que el que pase sea al conjunto nazarí, la División de Plata tendría seis representantes, un número poco habitual y que podría abrirle la esperanza a alguno de ellos de llegar lejos, aunque el cambio en el sorteo les complica la cosa ya que anteriormente era puro y ahora, en cambio, emparejará a cuatro de ellos con FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid o Athletic Club, participantes de la Supercopa de España.

Y de todos los supervivientes de LaLiga Hypermotion hay uno, el Deportivo de La Coruña, que puede presumir de ser campeón de Copa, en dos ocasiones, en 1995 y 2002, y que vuelve a octavos nueve años después. El 'Dépor' marcha segundo clasificado por detrás del Racing, que llevaba desde la 2013-2014, cuando fue cuartofinalista, sin pasar esta ronda, mientras que el Albacete no estaba desde 2011 y el Burgos desde la campaña 1991-1992. El Granada, en caso de pasar, fue semifinalista en la temporada 2019-2020.

En cambio, el que rompió su racha fue el fútbol no profesional que no pudo meter ningún equipo después de haber tenido alguno desde el cambio de formato. La pasada temporada estuvieron el Ourense y el Pontevedra, en la 23-24 el Unionistas de Salamanca, en la 22-23 el Ceuta, en la 21-22 el Atlético Baleares, en la 20-21 el Alcoyano y el Navalcarnero, y en la 19-20, el Badajoz y la Cultural.