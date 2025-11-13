La selección argentina congrega a más de 20.000 personas con su entrenamiento en el Martínez Valero de Elche

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección argentina masculina de fútbol, vigente campeona del mundo, ha congregado este jueves a más de 20.000 personas en el Estadio Martínez Valero de Elche con un entrenamiento "que quedará marcado en el recuerdo de los asistentes", muchos de ellos compatriotas de Lionel Messi y compañía.

Así habló el Elche CF en su página web sobre "una jornada inolvidable" en su habitual terreno de juego. "La visita del vigente campeón del mundo a Elche ha convertido al coliseo franjiverde en el epicentro futbolístico del día, en un acto que ha reunido a más de 20.000 aficionados y que quedará marcado en el recuerdo de los asistentes, muchos de ellos argentinos y argentinas residentes en la zona", señaló la nota de prensa.

"El entrenamiento abierto, organizado gracias a la apuesta de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la impecable organización del Elche CF, ha despertado una expectación masiva. Desde primeras horas de la mañana, miles de seguidores han acudido al estadio pese a tratarse de un día laborable y coincidir con horario escolar, un detalle que no ha frenado la ilusión por contemplar de cerca a la selección", añadió la nota.

"La grada franjiverde se tiñó de albiceleste por un día y ha respondido con un ambiente espectacular, llenando todos los sectores habilitados del estadio. Sólo la Tribuna quedó fuera de uso por motivos de seguridad", precisó el comunicado oficial. El previsible gran foco de atención fue Leo Messi, capitán argentino y que acaparó miradas desde su salida al césped.

"Hacía tiempo que no venía por acá y, la verdad, el cariño que me mostraron siempre en cada lugar al que fui todavía me emociona. Muchas gracias a todos los que vinieron hoy. ¡Había muchísimos argentinos también! ¡Siempre es un gusto volver a verlos!", comentó el propio Messi.

La nota del Elche apuntó que la presencia de Argentina había convertido la sesión de entrenamiento "en una cita única para muchos seguidores que pudieron ver de cerca a algunos de los futbolistas más reconocidos de la última década, representando a la actual campeona mundial".

"El entrenamiento forma parte de la preparación de Argentina para el encuentro amistoso frente a Angola, fijado dentro de su plan de trabajo previo a nuevos compromisos internacionales. La elección de Elche, gracias a la mediación del propietario del Elche CF, Christian Bragarnik, confirma el foco que sigue centrándose en Elche, donde no hace mucho jugó un partido internacional la selección española frente a Georgia y a donde la semana que viene llegará el Real Madrid", recordó el texto de prensa.

Christian Bragarnik destacó el vínculo especial que une a su equipo y a la ciudad con el astro argentino. "Siempre serás bienvenido, Elche es tu casa", le dijo el propietario del Elche CF a Messi después de entregarle una camiseta del equipo franjiverde con su apellido y el dorsal 10.