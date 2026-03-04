La selección femenina retrasa al viernes su viaje a Turquía para jugar ante Ucrania

Las jugadoras de la selección española durante un entrenamiento en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de fútbol no viajará este jueves, como estaba previsto, a Turquía, donde debe medirse el sábado en la localidad de Antalya a Ucrania en el segundo partido de la fase de clasificación para el Mundial de Brasil del año que viene, y donde existe tensión tras el derribo de un misil iraní en medio del conflicto actual en Oriente Próximo.

Inicialmente, el plan de la actual campeona del mundo para este jueves 5 de marzo era entrenar por la mañana, a partir de las 10.30 horas y posteriormente poner rumbo a Turquía, pero aplazó "por el momento" su vuelo hasta el viernes 6, según confirmó el combinado nacional, que ahora entrenará 45 minutos más tarde.

La situación en Turquía es de tensión después de que las autoridades del país anunciasen este miércoles el derribo por parte de sistemas de defensa aérea de la OTAN de un misil balístico disparado desde Irán que "se dirigía a su espacio aéreo" tras sobrevolar Irak y Siria, en el primer incidente de este tipo desde el estallido del conflicto en Oriente Próximo por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

"Lo que sabemos hasta ahora es que la federación está en contacto con UEFA y con instituciones, y que hasta el momento es un espacio seguro para ir a jugar. Por ahora viajamos el jueves y vamos a ir a jugar el partido. Confiamos en lo que nos dice la gente de la federación que son los que los que saben más que nosotras", advirtió la internacional Mariona Caldentey el pasado lunes en rueda de prensa previa al choque del martes ante Islandia. Inglaterra jugó este martes en Antalya ante Ucrania.