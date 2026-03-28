La selección regresa al trabajo en Las Rozas con la vista puesta en Egipto

Entrenamiento de la selección española masculina de fútbol en Las Rozas - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de fútbol ha regresado este sábado al trabajo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) después de vencer el viernes a Serbia (3-0) y ha comenzado a preparar su otro partido amistoso ante Egipto.

Los internacionales realizaron ejercicios de recuperación tras imponerse al combinado serbio en el Estadio de la Cerámica con un doblete de Mikel Oyarzabal y un gol del debutante Víctor Muñoz, y este domingo volverán a ejercitarse en las instalaciones de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El lunes, después del entrenamiento matutino, los jugadores de Luis de la Fuente viajarán en avión hacia Barcelona, donde el martes afrontarán su último compromiso de preparación para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026 frente a Egipto en el RCDE Stadium (21.00 horas).

España disputará su vigésimo encuentro en la provincia de Barcelona, después de los ocho en el Estadi Olímpic Lluís Companys, cinco en el Camp Nou, tres en Sarrià, dos en Les Corts y uno en el RCDE Stadium.