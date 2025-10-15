La selección vuelve a liderar el martes a La 1 de TVE con más de 3,7 millones de espectadores de media

Los jugadores de la selección española celebran uno de sus goles ante Bulgaria
Los jugadores de la selección española celebran uno de sus goles ante Bulgaria - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 15 octubre 2025 11:39

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de fútbol volvió a acaparar una gran audiencia este martes durante su goleada (4-0) ante Bulgaria en partido de clasificación para el Mundial del año que viene y, como ya hiciese el sábado ante Georgia, lideró a 'La 1' de TVE.

Según informó este miércoles la cadena pública, el encuentro de la 'Roja' promedió 3.770.000 espectadores, un 30,1 por ciento de cuota de pantalla y más de 8 millones de contactos (8.047.000) para convertirse también en lo más visto de este mes de octubre.

Contador