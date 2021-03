Senna: "Jugar la vuelta en casa es un plus"

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El responsable de Relaciones Institucionales del Villarreal, el hispano-brasileño Marcos Senna, ha asegurado que jugar el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga Europa ante el Dinamo Zagreb en casa es "un plus", pero ha advertido del peligro del equipo croata, que ha eliminado en octavos al Tottenham.

"No queríamos al Granada y tampoco al Manchester. Nos toca jugar primero fuera, que es un plus. No tenemos que fiarnos, porque es una eliminatoria de 180 minutos, tenemos que pasar. Ayer el Dinamo pasó por encima del Tottenham, un equipo que venía de una final de 'Champions' hace dos temporadas", señaló en Movistar+.

En este sentido, recalcó la sorpresa que ofrecieron los croatas al eliminar al conjunto de José Mourinho. "Si ha pasado ante el equipo de Mourinho no ha sido porque sí; han trabajado, está en cuartos con la misma ilusión y ganas que nosotros. Seguramente están pensando lo mismo que nosotros, porque han evitado a otros equipos históricos como el Manchester, el Arsenal... Va a ser una eliminatoria complicada, no podemos confiarnos. Debemos trabajar muchísimo para pasar", indicó.

Además, Senna no ocultó que le gusta que la vuelta se juegue en el Estadio de la Cerámica, en un sorteo que al evitar a los conjuntos ingleses -que no pueden entrar en España para evitar la expansión de la cepa británica de coronavirus- podrán jugar en casa. "Este plus de conocer cada metro de tu campo te favorece. Jugar dos partidos fuera sería un punto menos quizás, pero tenemos que seguir en la misma línea, ganando y pasando a las semifinales", explicó.

"Debemos ir partido a partido, no podemos perder de vista al Dinamo. Yo he tenido la experiencia de jugar allí, he perdido, y ahora tenemos otra historia. Hemos vuelto a coger confianza. Aun nos quedan muchos partidos por delante", concluyó.