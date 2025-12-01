Senss: "España tiene muchas jugadoras inteligentes y eso las hace tan especiales"

La centrocampista alemana Elisa Senss durante la rueda de prensa previa al partido de vuelta de la final de la Liga de Naciones contra España - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La centrocampista de la selección alemana Elisa Senss reconoció que "la expectación es enorme" ante el partido de vuelta de este martes "en un estadio precioso" como el Riyadh Air Metropolitano y ante España, un rival que "tiene muchas jugadoras inteligentes" y frente al que se juegan el título de la Liga de Naciones tras el 0-0 del pasado viernes en Kaiserlautern.

"La expectación es enorme. No se juega una final como esta todos los días. Acabo de estar en el campo, y sin duda es un estadio precioso con, espero, una gran afición mañana y por eso creo que todos tenemos muchas ganas", subrayó Senss en rueda de prensa.

"Hemos analizado el partido y comentado los momentos clave. Creo que es importante reconstruir una base sólida. Lo que hicimos bien fue la presión que aplicamos y si logramos recrear esa base volveremos a crear muchas oportunidades de gol. Creo que también vale la pena destacar lo dominantes que fuimos durante esas fases y, por supuesto, habría sido genial haber marcado entonces, pero es crucial que retomemos el ritmo donde lo dejamos, que volvamos a crear muchas ocasiones de gol y las aprovechemos eficazmente", añadió.

Para Senns, "los nervios, sin duda, influyen". "Pero creo que se pueden superar con cierta concentración y anticipación. Creo que todas las jugadoras esperan con ilusión un partido como este y eso forma parte de la belleza del fútbol, el poder rendir a un nivel tan alto y por eso se juega al fútbol. Estos son los partidos que uno espera con ilusión y quiere ganar, son los más divertidos", advirtió.

Para la alemana, se han ido piezas claves, pero "se han incorporado nuevas jugadoras jóvenes". "Echando la vista atrás al año pasado hemos progresado enormemente, especialmente en cuanto a espíritu de equipo. Creo que es algo que nos ha acompañado durante todo el año y nos ha fortalecido, tanto dentro como fuera del campo", subrayó la centrocampista.

"Después de la excelente Eurocopa que jugamos y también tras alcanzar las semifinales de la Liga de Naciones, creo que todos nos hemos unido aún más y somos plenamente conscientes de la calidad de cada jugadora. Por eso estoy absolutamente convencido de que lo veremos mañana", prosiguió.

Senss recordó que han "evolucionado mucho" desde la derrota en la Eurocopa ante España. "A veces se pierde un partido, pero siempre se pueden aprender lecciones valiosas. Siempre sabemos exactamente cuál es nuestro plan de juego e intentamos implementarlo. Ha habido varios partidos, especialmente el de Francia de la Eurocopa, que también reflejaron esta fuerte cohesión de equipo que tenemos. Éramos una menos, pero simplemente confiamos las unas en las otras y seguimos por este camino juntas", expresó.

Finalmente, sobre España, la centrocampista del Eintracht no esconde que posee "muchas jugadoras con calidad". "Cuando pienso en España, pienso naturalmente en Aitana, Alexia y Caldentey, pero cuando pienso en las demás jugadoras, también tienen nombres muy importantes, por eso no hay una sola jugadora clave, sino el concepto general que las hace especiales. Tienen muchas jugadoras inteligentes que toman el control del juego, que saben exactamente cuál debe ser su siguiente movimiento, qué quieren hacer, creo que eso es lo que las hace tan especiales", sentenció.