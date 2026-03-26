Serbia examina a los candidatos al Mundial

Los jugadores de la selección española durante un entrenamiento en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La selección española se enfrenta este viernes (21.00 horas/La 1) ante Serbia en El estadio de La Cerámica de la localidad castellonense de Villarreal, en un amistoso que será la penúltima prueba antes de la lista definitiva para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá y en el que la portería acapara la mayor parte de los focos, ya que podría producirse el debut del guardameta del FC Barcelona Joan García.

España debería jugarse el título de la 'Finalissima' ante Argentina este viernes, pero el conflicto de Oriente Próximo y la falta de acuerdo entre UEFA, Conmebol, RFEF y AFA acabó provocando la suspensión del partido. Así, la Federación tuvo que buscar con urgencia un rival al que medirse, y Serbia fue el elegido para hacerlo, así como La Cerámica, que vivirá el cuarto partido de España después del 9-0 a San Marino (1999), el 3-0 a Chile (2008) y 1-1 ante Suiza (2018).

Un partido cuyo principal atractivo serán las casi últimas probaturas que pueda realizar Luis de la Fuente antes de la lista mundialista que dará a finales del mes de mayo. Entre ellas, destaca la de la portería, ya que por primera vez, el técnico riojano ha incluido en la lista a cuatro porteros, entre los que se encuentra el meta del FC Barcelona Joan Garía. El catalán se ha sumado a los habituales Unai Simón, David Raya y Álex Remiro.

Todo parece indicar que los cuatro tendrán su oportunidad para ganarse un de los tres puestos que ocuparán la demarcación de portero. Con Unai Simón y David Raya como fijos, todo parece indicar que Alex Remiro y Joan García serán los que pugnarán por ser el tercero en discordia, aunque ha habido casos como el de Marc Cucurella, que debutó en la última lista antes de la Eurocopa y acabó siendo el lateral izquierdo titular para Luis de la Fuente.

Ante Serbia, lo lógico sería que Unai Simón ocupara la portería de inicio, dando continuidad al que ha sido el portero titular de la 'Roja' en los grandes torneos desde la Eurocopa 2020. Además, sus actuaciones con el equipo nacional son sólidas, siendo relevante en la consecución de la Eurocopa 2024 y la Liga de Naciones 2023. Precisamente en la Liga de Naciones, pero en su última edición, es el último precedente entre ambas selecciones, que se saldaron con empate (0-0), en el primer partido tras levantar el título continental, y victoria (3-0) con goles de Aymeric Laporte, Álvaro Morata y Alex Baena.

Y la otra gran incógnita de cara al Mundial es la línea defensiva. En La Cerámica, Luis de la Fuente podría hacer debutar a Cristhian Mosquera, que ha entrado en una lista de la que se han caído jugadores importantes en este ciclo como Robin Le Normand o Dani Vivian. El de Haro sabe que no tiene mucho tiempo para probaturas y tendrá que decidir qué pareja inicia entre Aymeric Laporte, Pau Cubarsí y Dean Huijsen. En los laterales, sin Dani Carvajal, Pedro Porro y Marcos Llorente también tiene examen por si el de Leganés recupera su nivel y opta a un hueco en la Copa del Mundo.

VUELVEN YAMAL, RODRI Y PEDRI

Otro de los alicientes del partido será volver a ver a jugadores importantes en los últimos años como Lamine Yamal, Rodri Hernández y Pedri González. El extremo no juega con la campeona de Europa desde septiembre de 2025, en la goleada en Turquía (0-6) y marcando con dos goles. Tras esto, llegaron los problemas de pubalgia que lo dejaron fuera de las dos últimas listas, pero ahora, en su mejor momento de la temporada con el FC Barcelona, quiere volver a demostrar que es el líder de este equipo en una parte ofensiva donde podrían debutar Ander Barrenetxea y Víctor Muñoz, extremos elegidos ante la baja de Nico Williams.

El mediocentro madrileño, por su parte, vuelve tras superar una grave lesión de rodilla y aunque ya volvió en septiembre de 2025, no pudo estar en la última lista de 2025 también por una lesión. También vuelve el canario que se perdió igualmente la de canario para reforzar un mediocampo con bajas importantes como Fabián Ruiz y un goleador Mikel Merino, y donde retorna por primera vez desde el Mundial de Catar 2022 el valenciano Carlos Soler.

Una prueba en la que enfrente estará la selección serbia, que tras estar presente en las dos últimas citas mundialistas no ha logrado el billete al Mundial 2026. El combinado dirigido por Veljko Paunovic, nombrado seleccionador semanas después de ser destituido en el Real Oviedo, quedó tercero de un grupo liderado por Inglaterra, seguido de Albania, por lo que ni siquiera pudieron entrar en la repesca.

Pese a ello, el equipo balcánico siempre es un equipo competitivo y con talento ya que cuenta con jugadores de primer nivel como Nemanja Gudelj, Nemanja Maksimovic, Sergej Milinkovic Savic, Filip Kostic y los goleadores Aleksandar Mitrovic y Luka Jovic, aunque tiene alguna baja sensible como la de otro delantero de nivel como Dusan Vlahovic, que acaba de volver a jugar tras una grave lesión muscular.

FICHA TÉCNICA

--POSIBLES ALINEACIONES:

España: Unai Simón; Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena; y Oyarzabal.

Serbia: Rajkovic; Erakovic, Milenkovic, Pavlovic, Terzic; Lukic, Maksimovic, Milinkovic Savic; Kostic, Mitrovic y Samardzic.

--ÁRBITRO: Luís Godinho (POR).

--ESTADIO: La Cerámica.

--HORA: 21.00 horas/La1.