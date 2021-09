Sergi Roberto: "Tenemos que ponernos las pilas, hay que empezar a ganar ya"

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jugador del FC Barcelona Sergi Roberto fue crítico tras el empate conseguido en el estadio Nuevo Mirandilla de Cádiz (0-0), en la sexta jornada de Liga, y aseguró que deben ponerse las pilas y "empezar a ganar ya" para que Real Madrid y Atlético no ganen más ventaja en lo alto de la clasificación.

"Por desgracia nos hemos quedado con uno menos por la expulsión de De Jong, no he visto la repetición pero no me ha parecido para expulsión. Con diez hemos tenido una ocasión clara y ellos también. Nos vamos con este empate", indicó Sergi Roberto en declaraciones a Movistar.

"Se interpreta que tenemos que ponernos las pilas, empezar a ganar, venimos de resultados no muy buenos, apretar un poco más todos, del portero a los suplentes, hay que empezar ya a ganar porque están a siete puntos, con un partido más... Si ya nos descolgamos será difícil, pero confío en este equipo. Saldremos adelante y vendrán tiempos mejores", apuntó uno de los capitanes culés.

Preguntado por las palabras de su entrenador Ronald Koeman, días antes en la rueda de prensa previa al duelo con el Cádiz, Sergi Roberto dijo lo contrario. "Hay que ganar la Liga, no me vale eso de entrar entre los cuatro primeros, somos el Barça y tenemos una buena plantilla".

"No son excusa los lesionados, hay que dar lo mejor de nosotros y tirar entre todos hacia delante. Tenemos plantilla para pelear la Liga. No creo que el resto de equipos tengan mejor plantilla que nosotros", añadió el jugador blaugrana.

Por último, Sergi Roberto dijo que "a nivel personal" está "bien". "Ahora hay que estar más unidos que nunca, entrenador, afición, presidente, estamos en una racha no muy buena pero estoy convencido de que este equipo saldrá adelante", sentenció.