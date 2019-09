Sergio González critica "el desprecio" de Tebas para referirse a él en su declaración por el Levante-Zaragoza

Publicado 13/09/2019 14:41:09 CET

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valladolid, Sergio González, criticó este viernes "el desprecio" y la forma "algo despectiva" con la que el presidente de LaLiga, Javier Tebas, se refirió a su persona en su declaración en el juicio por el presunto amaño del Levante-Zaragoza de 2011, y pidió también al dirigente más claridad en este tema y no que "tire un bomba al aire y que salga por donde salga".

"Me gustaría destacar sobre el señor Tebas que debería tener una deferencia a la hora de hablar según de que persona, sobre todo si está tan preocupado de que esta sea la mejor liga del mundo y de expandir la marca LFP fuera de España", señaló Sergio González en el inicio de su rueda de prensa previa al duelo del domingo ante Osasuna.

En su declaración de este jueves con motivo del presunto amaño del Levante-Zaragoza, Tebas indicó que el expresidente del Deportivo de La Coruña Augusto César Lendoiro le llamó y le dijo que el actual entrenador del Valladolid, que pertenecía al Levante en la temporada del partido investigado, le había contado que dicho encuentro "estaba amañado", refiriéndose al exjugador de una forma que tampoco gustó al catalán.

"Lo primero que debe hacer es saber el nombre de sus integrantes de LaLiga. Referirse a mí como 'Sergio creo que González, que creo que no ha dejado de entrenar', dice muy poco del cargo que ocupa. Él debe de tener un respeto máximo por todos los que forman parte de esta competición, sobre todo con los futbolistas y los entrenadores, que 'pintamos' lo mismo que él", aseveró el entrenador del equipo blanquivioleta.

Sergio González insistió que para el presidente de la patronal de clubes le era "muy fácil" haberse referido a él "con educación". "Tengo claro que sabe muy bien cómo me llamo, fue una forma de desprecio y algo despectiva de referirse a mí", lamentó.

Además, también se quejó de parte de la declaración del dirigente, que aseguró que un futbolista fue a su despacho a pedirle que denunciara él el amaño del encuentro para no quedar "manchado" y como "chivato". "Es abogado y tiene la capacidad para saber que hay un vacío legal cada vez que dice 'según dicen' porque en ese vacío legal no voy a poder denunciarle", advirtió.

"Me hubiera gustado que si predica que la Liga es íntegra, que él fuese íntegro para saber que si tiene algún rumor que es mentira, tiene las herramientas para saber si es verdad o no, y que después lo dijera de su propia boca. Pero tira la bomba al aire y que luego salga por donde salga. Si quiere integridad y respeto, que él haga lo mismo y que lo ponga en su boca si realmente piensa que hubo algo raro", zanjó, antes de dejar claro que irá a "testificar" porque tiene "la conciencia tranquila y no hay nada a lo que temer".