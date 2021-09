Sergio Lozano recibe el alta y jugará el amistoso en Palma

"Voy a dar mi mejor versión, no sé cuál será, pero mis sensaciones han sido muy buenas"

El jugador y capitán del Barça de fútbol sala Sergio Lozano ha recibido este martes el alta médica tras su larga lesión de rodilla que le ha tenido unos ocho meses de baja, y estará disponible para el amistoso del miércoles ante Palma Futsal.

"Sergio Lozano ha recibido este martes el alta de la lesión en el ligamento cruzado de la rodilla derecha que le ha mantenido ocho meses apartado de las pistas de juego", anunció el club.

El capitán viajará a Palma de Mallorca y volverá a competir en el amistoso que el Barça disputará contra el Palma Futsal, este miércoles en el IX Memorial Ciudad de Palma (17.00 horas, en directo por Barça TV).

Lozano será uno de los refuerzos para el nuevo técnico blaugrana, Jesús Velasco, que por primera vez podrá contar con los seis jugadores del primer equipo que tiene a su disposición en esta pretemporada atípica de Mundial-

Así, Lozano acompañará a Feixas, Povill, Esquerdinha, Marcenio y Matheus, junto a los jugadores del filial Àlex Lluch, Dani, Víctor Pérez, Nicolás Marrón y Marc Campàs para ese amistoso en Mallorca.

"Me estoy encontrando muy bien. Esta operación ha ido genial la recuperación. Tengo ligeras molestias normales, en la vuelta, pero en general son buenas sensaciones", reconoció Lozano en declaraciones a los medios del club.

"Se ha hecho largo. Estos últimos meses, en verano, algo mejor. Pero en el final de temporada, no poder ayudar en pista cuando ya estaba bastante bien, era complicado. Tengo que ir ganando otra vez esa experiencia, esa sensación de volver a jugar y entender el juego", reconoció.

De todos modos, pese a necesitar tiempo después de ocho meses en el dique seco, desde que se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha en la última 'Champions' contra el Pristina, aseguró que dará su "mejor versión".

"Voy a dar mi mejor versión, no sé cuál será, si la de los últimos años o no, pero mis sensaciones han sido muy buenas en la recuperación. No tengo queja alguna, la rodilla está respondiendo muy bien y falta coger ritmo, sensaciones y chispa con el balón", se sinceró.

Tiene ganas, además, de ser parte clave en el nuevo proyecto blaugrana, con Jesús Velasco en el banquillo. "Le conozco de la época en Segovia. Estoy encantado de que esté aquí, ojalá tenga muchos éxitos. Estoy convencido de que le irá bien, es uno de los mejores entrenadores del mundo y nos va a dar muchas alegrías", auguró.