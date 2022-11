Sergio Ramos: "El Mundial era uno de esos grandes sueños, desgraciadamente tendré que verlo desde casa"

Archivo - El jugador del PSG Sergio Ramos, en un partido con España. - Indira/DAX via ZUMA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El futbolista del PSG Sergio Ramos confesó este lunes que ser parte de la convocatoria de la selección española para el Mundial de Catar "era uno de esos grandes sueños", pero "desgraciadamente" tendrá que "verlo desde casa", en una temporada en la que vuelve a "disfrutar del fútbol" tras un curso pasado "duro".

"La temporada pasada fue dura, por las lesiones y la adaptación a un club nuevo y a una ciudad distinta. Trabajé en cuerpo y alma para recuperarme y volver a sentirme el de siempre, guiado por los objetivos e ilusiones que uno siempre se marca y se propone", reconoció el defensa en una publicación en sus redes sociales, junto a una fotografía con las dos Eurocopas y el Mundial conquistados con España.

Ramos, que no está entre los 26 elegidos por el seleccionador nacional, Luis Enrique Martínez, celebró vovler "a disfrutar del fútbol", del PSG y "de una gran ciudad como París". No obstante, admitió que no acudir a Catar es "duro". "¿El Mundial? Por supuesto, era uno de esos grandes sueños que tenía por cumplir. Hubiese sido el quinto, pero desgraciadamente tendré que verlo desde mi casa", lamentó.

"Todos los días vuelve a salir el sol. No cambiará absolutamente nada en mí. Ni mi mentalidad ni mi pasión ni mi constancia ni el esfuerzo y la dedicación de 24 horas pensando en fútbol", agregó.

Finalmente, el jugador con más internacionalidades con España (181)agradeció el "cariño" recibido en los últimos días. "Quedan muchos retos y objetivos por cumplir. Nos vemos pronto. Les deseo lo mejor. ¡Vamos, España!", concluyó.