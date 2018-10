Sergio Ramos reitera que el Real Madrid "no dejará de ganar" pese a la ausencia de Cristiano

Publicado 14/08/2018 19:47:08 CET

"Nadie le va a achacar a Courtois que tenga un pasado rojiblanco", afirmó el capitán madridista en la víspera de la Supercopa

El defensa español Sergio Ramos, central del Real Madrid, ha descrito este martes como "negativa" la reciente salida del portugués Cristiano Ronaldo rumbo a la Juventus, aunque recalcando que el club blanco "está por encima de todo" y que "no dejará de ganar" a pesar de su ausencia en partidos claves como por ejemplo la inminente Supercopa de Europa ante el Atlético de Madrid.

"Es obvio que la pérdida de un jugador tan desequilibrante y determinante es negativa, pero vamos a seguir teniendo esa ilusión y ese hambre de querer seguir ganando. Por la historia del Madrid han pasado muchísimos 'cracks', pero el Madrid está por encima de todo. A nosotros nos tocará dejar el club y el Madrid seguirá adelante. El Madrid no dejará de ganar. Cristiano ha decidido cambiar de etapa y ojalá le vaya lo mejor posible, como a nosotros", afirmó Ramos desde la sala de prensa del Estadio Lilleküla de Tallin (Estonia).

Será el primer partido oficial y, por ende, la primera final que juegue el equipo madridista sin Cristiano. "La baja de Cris es importante. Ningún jugador debe estar por encima de este club, de este escudo", comentó el defensa sevillano sobre la marcha del ariete portugués a la 'Juve'.

El portugués había explicado en su día que su nuevo equipo era un "grupo diferente" y "como una familia", pero Ramos no entró en demasiadas polémicas. "Creo que aquí siempre nos hemos sentido como una familia", replicó el andaluz al respecto.

"Habría que analizar esas palabras en profundidad, no sé por dónde van los tiros de él; hacia la cúpula del club, la unión, el sentir del vestuario... La clave del éxito ha sido que siempre hemos sido una familia y nosotros a él lo hemos sentido partícipe de esa familia", añadió.

Sobre los fichajes, Ramos señaló que el club "tiene las puertas abiertas a los grandes jugadores" y que la llegada del portero belga Courtois aportará mucho al equipo, independientemente de su pasado en el Atleti: "La portería es una cuestión muy cuestionada desde hace muchísimos años en el Real Madrid. Ahora con su llegada se refuerza esa competencia, que va a seguir habiendo, pero nadie le va a achacar que tenga un pasado rojiblanco".

Por otro parte, valoró que la Supercopa de Europa se juegue este año en un estadio con capacidad para unos 10.000 espectadores: "Somos partidarios de jugar más cerquita de casa, pero la grandeza del Madrid hace que tenga seguidores por todo el mundo y esto le brinda una oportunidad a un país como Estonia para disfrutar y conocer al Real Madrid. No hay que hacer mucho hincapié en el aforo. Nosotros, siendo protagonistas, nos alegramos de que la gente de aquí disfrute".

"QUE KLOPP SE PREOCUPE DE LO SUYO"

Este derbi madrileño supondrá la oportunidad de jugar otra Supercopa, que para el de Camas es "un privilegio" porque "es una buena señal de que las cosas han ido bastante bien". "Después de conseguir tres 'Champions League' consecutivas, tenemos la oportunidad de empezar la temporada con un nuevo título y tenemos la ilusión de conseguirlo", afirmó.

Para el '4' del Madrid, el Atlético lleva "muchos años a un nivel altísimo" a las órdenes del entrenador argentino Diego Pablo Simeone. "Tienen un grandísimo equipo. La llegada del 'Cholo' en su día creo que les hizo muy bien y han seguido en esa regularidad. Les hemos estudiado muchísimo y para los amantes del fútbol será un duelo muy especial, y más cuando hay un título de por medio", profetizó.

El capitán del Real Madrid también fue cuestionado por la polémica lesión de Mohamed Salah, delantero del Liverpool, que en la última final de 'Champions' se topo con él. Así, en una entrevista a la televisión alemana Sport1 concedida el pasdo sábado, Jürgen Klopp pidió al sevillano que "recapacitara" sobre algunas acciones.

"A ese tema se le dio muchísima repercusión. La opinión de cada persona es respetable, yo ya di la mía en su día y me reitero de nuevo: no voy a agarrar el brazo con intención de hacer daño a un compañero, fue un lance del juego. No es la primera final que pierde [Klopp], que se preocupe de lo suyo", contestó el español.

Y además explicó que Julen Lopetegui, a quien conoce "bastante bien", puede aportar "cosas positivas al grupo"; por ejemplo, enumeró "la presión bien alta y el robo tras pérdida", algo que calificó como las "grandes virtudes" del nuevo técnico madridista. "Ojalá podamos vivir una etapa, desde ya, muy buena. Cuanto más tiempo esté el aquí, mejor para todos", expuso Ramos finalmente.