Sergio Ramos: "La variedad en las convocatorias hace que nos apretemos todos"

Publicado 14/11/2018 20:52:00 CET

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El capitán de la selección española, Sergio Ramos, valoró como "muy buena" la "variedad en las convocatorias" de Luis Enrique, ya que todos "aprietan" en busca de la "mejor versión", al tiempo que avisó de la dificultad del duelo ante Croacia este jueves de la Liga de Naciones y se mostró por encima de pitos y críticas.

"Muy bien. Son jugadores que no han tenido la oportunidad de venir con la selección y la competencia es muy buena, que haya esa variedad en las convocatorias hace que todos nos apretemos y queramos sacar nuestra mejor versión", indicó este miércoles sobre las novedades en la lista, en especial en defensa, durante la rueda de prensa previa al duelo en el Maksimir de Zagreb.

España buscará conquistar el Grupo 4 de la máxima división para buscar la 'Final Four' por el título ante una Croacia a la que vencieron 6-0 en Elche. "Es un partido importante que nos jugamos mucho y a ver si nos puede salir un partido tan brillante como el de Elche. Son jugadores de talla mundial, una defensa que demostró en el Mundial ser contundente y nos preocupa sobre todo el bloque. Va a ser un partido muy duro, ellos y nosotros dependemos de nosotros mismos", comentó.

Además, Ramos se refirió al regreso de Alba. "No hay que ir más allá. Siempre lo he dicho, que es de los mejores laterales izquierdos del mundo y es una alegría porque mantenemos una gran amistad desde hace muchos años. Siempre que vuelven compañeros y amigos es una alegría y está rindiendo a un nivel altísimo", afirmó, al tiempo que contestó a las preguntas sobre Isco y Asensio. "Todos atravesamos rachas buenas y malas", dijo.

Ramos pasó de puntillas por las declaraciones de su compañero en el Madrid Asensio, quien se defendió joven para tirar del carro blanco. "No voy a hablar de la opinión de cada jugador. A los jóvenes hay que dejar que disfruten y no llenarle la maleta de piedras, porque hay jugadores que llevan más tiempo para asumir ese rol, pero los jóvenes tienen que ir haciéndolo también poco a poco", comentó.

Además, se refirió a su capacidad goleadora. "Siempre la labor del defensa es defender, pero si puedes aportar con goles en partidos importantes mucho mejor, porque en el fútbol solo se recuerdan los goles y yo he podido hacerlo con mucha frecuencia. Que después de tanto tiempo y tantos goles que la gente sepa que no es casualidad", afirmó y pidió no mezclar fútbol y política, por la presencia en Zagreb de distintos carteles.

"Siempre hemos hecho mucho hincapié en no mezclar el fútbol con la política. Yo soy partidario de cuanto más llenos estén los estadios mejor. Sin que haya ningún tipo de violencia ni nada que pueda manchar la imagen del fútbol", comentó.

"SON 14 TEMPORADAS Y ME HAN PITADO UN DÍA"

Por otro lado, el también capitán del Real Madrid fue preguntado por las críticas y pitos recibidos por su afición. "Nunca he dicho que sean injustas. Cuando el Bernabéu te da un toque de atención es porque puedes dar un poco más. Siempre es mejor jugar con tu público a favor y un ambiente a favor tuya en vez de en contra, pero si lo pongo en la balanza son 14 temporadas y me han pitado un día, estaré eternamente agradecido", dijo.

"Hay que seguir manejando siempre la crítica. No me va a llevar a tocar fondo. Intentar conseguir los resultados, que la gente estará más tranquila y disfrutará más de nuestro fútbol. En el fútbol no se puede vivir del pasado", añadió, sin querer dar voz a críticas de otros futbolistas. "Cuanto antes cortemos el tema antes terminará, que sean conocidos por lo que hacen en su profesión y no hablando de nadie más. Tengo mucho que contar en un futuro", dijo.