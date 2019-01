Setién: "Jesé viene con una ilusión tremenda de recuperar el tiempo que ha perdido"

Publicado 29/01/2019 21:19:54 CET

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Betis, Quique Setién, ha asegurado que el canario Jesé Rodríguez llega al conjunto verdiblanco "con una ilusión tremenda de recuperar el tiempo que ha perdido", y aunque "el tiempo que lleva sin jugar puede generar dudas" está dispuesto a "arriesgar" por él, y ha advertido de que este miércoles no se van a quedar "esperando" al RCD Espanyol a pesar del 1-1 de la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey.

"Es un chaval que seguramente ha hecho muchas cosas mal. Su historial más reciente no invita a uno a contar con él, pero es un chaval con el que he hablado, que viene con muchísimas ganas a por una oportunidad que va a agradecer muchísimo, que viene con una ilusión tremenda de recuperar el tiempo que ha perdido... Creo que si nos sale bien nos va a dar muchas cosas. Es verdad que el tiempo que lleva sin jugar puede generar dudas, pero yo he estado dispuesto, y así se lo he planteado al club, a arriesgar en esta situación", declaró en rueda de prensa.

Así, restó importancia a las modestas prestaciones mostradas por el atacante cuando ambos coincidieron en la UD Las Palmas. "Hay gente que puede pensar que no dio un gran rendimiento. Es verdad que no metió los goles que esperábamos, pero estuvo a punto. Nos dejó bastante satisfechos; no tuvo la fortuna de marcar en los primeros partidos, le pasaron rozando, tuvo ocasiones pero no tuvo suerte en la definición. Nos aportó muchas cosas", resaltó.

Sobre Sergio León, del que ha reconocido que "ha perdido protagonismo" en el equipo, espera que su futuro sea en el club bético, asegurando que sabe perfectamente el rol que tiene que desempeñar. "Él sabe lo que nos da y lo que nos quita. Sigo contando con él para cuando lo necesite de verdad", afirmó.

Por otra parte, el técnico cántabro se mostró muy ilusionado con seguir avanzando en la Copa del Rey, cuya final se jugará en el Benito Villamarín. "A mí siempre me ha gustado la Copa y me encantaría poder superar esta eliminatoria y la siguiente, sabiendo que se va a jugar aquí la final. Todos tenemos ilusión por superar este partido con el Espanyol y los dos siguientes para jugar la final. Sería muy bonito para todos, es lo que deseamos y para eso nos hemos preparado. Es un envite realmente atractivo que nos hace muchísima ilusión", manifestó.

"Para nosotros y la afición sería cerrar un año extraordinario. Poder jugar la final y competir en tu casa, en tu campo, y con una gran parte de la afición en el estadio... Más de media ciudad estará pendiente de su equipo", añadió.

Para ello, deberán superar al Espanyol, ante el que no cambiarán demasiado. "Ya tenemos todo tan integrado que es muy difícil cambiar si no nos obligan. Ellos necesitan marcar un gol, pero nosotros no vamos a estar esperando. Vamos a tratar de hacer lo que hacemos siempre, de marcar, de buscar el partido y de tratar resolverlo con más goles. Creo que puede ser un partido con alternativas, diferente en algunas fases a lo que vimos en el partido de ida, quizás con más atrevimiento", indicó.

Sobre el equipo, apuntó que "mantener el mismo rendimiento todo el año es imposible". "Es normal que ese rendimiento fluctúe, y si le añades la falta a veces de jugadores que pueden ser importantes es normal que lo acuses. Dentro de lo que hemos jugado, el rendimiento ha sido bastante nivelado; es verdad que por momentos no hemos jugado bien, que nos ha faltado, como por ejemplo en Bilbao, un poco más de agresividad, pero el equipo más o menos a jugado bien con el balón. Hemos sido bastante estables", expuso.

En otro orden de cosas, volvió a criticar el arbitraje de Estrada Fernández en la derrota ante el Athletic Club (1-0). "Es verdad que me quejo porque por nuestra manera de jugar el hecho de sufrir 20 faltas nos supone un problema tremendo (...) Hay gente que puede pensar que no tiene ninguna importancia, pero influye de manera determinante en el juego. Nos pasa bastantes veces, y no lo quiero poner como excusa", dijo, antes de describir lo sucedido en San Mamés.

"Ya en el minuto 1 Lainez recibe una falta de San José, que le empuja claramente en la línea de banda; el árbitro señala la falta y a continuación llega Dani García y le da una patada al jugador después de haber pitado. Marcos -Álvarez, preparador físico-, que estaba en el banquillo, reclama la acción y le enseña tarjeta, y a Dani García, después de darle la patada, le dice que no lo vuelva a hacer", prosiguió.

"La actitud de intimidación es algo que debería percibir el árbitro. En el minuto 6, hay otra acción de un jugador del Athletic sobre Francis que, sin balón, le golpea en la rodilla a cuatro metros del árbitro, que no enseña tarjeta. En el minuto 15, hay tres entradas seguidas en 40 segundos. Hay varias faltas más cerca de la finalización del partido, una entrada terrorífica sobre Gio -Lo Celso-", advirtió.

Sin embargo, aseguró que esto no es una crítica al juego del conjunto bilbaíno. "No me meto con la forma de jugar de ningún equipo, me parece bien que cada uno juegue a lo que quiera jugar. Pero hay un reglamento que especifica las normas que hay que cumplir. Pido que se aplique el reglamento tal y como consta, que no haya ningún tipo de gestión por las tarjetas", concluyó.