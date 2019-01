Setién: "El Madrid siempre es el Madrid, el otro día metió tres estando tan mal como estaba"

Publicado 12/01/2019 17:00:54 CET

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Betis Balompié, Quique Setién, ha explicado que este domingo en el Benito Villamarín (20.45 horas) espera "al mejor Real Madrid", el que siempre se repone, ya que aunque le está costando mantener "una línea de rendimiento estable", en Copa del Rey "metió tres estando tan mal como estaba".

"Tampoco estoy pendiente del Madrid. Entiendo que todos los equipos pasan por sus momentos a lo largo de la temporada, es muy difícil mantener una línea de rendimiento estable. Este año hay una igualdad que no ha existido desde hace mucho tiempo; ellos marcaban una supremacía, pero ahora cuesta ganar a todo el mundo. El Madrid siempre es el Madrid, pero el otro día metió tres estando tan mal como estaba. Es verdad que el año pasado el Madrid estaba en un momento espectacular y quizás ahora no esté tan bien, pero yo espero al mejor Madrid", declaró en rueda de prensa.

Así, el planteamiento que harán será "exactamente igual" al que hacen "con el resto de los equipos". "No hay grandes variaciones. Tratamos de cambiar lo menos posible los principios que tenemos: ser valientes, apretar arriba... En cuanto al rival, es verdad que tiene sus matices. Esperamos siempre al mejor Madrid; sé que hay jugadores que no pueden participar porque están lesionados, porque nos pasa a todos, y no sé en qué medida nos puede influir (...) La realidad es que nosotros vamos a afrontar el partido con toda la energía posible para tratar de sacarlo adelante sin pensar demasiado en que es el Madrid", subrayó.

Además, el preparador cántabro reconoció que es un posibilidad repetir el esquema de dos centrales que usaron en Copa ante la Real Sociedad (0-0), después de casi un año con tres centrales, o que incluso pueden "cambiar el dibujo" durante el partido ante los blancos. "Hay muchas cosas que hicimos bien y ya sabíamos, hay otras que cambian", afirmó.

"El otro día hicimos un muy buen partido contra un rival muy difícil que nos comprometió mucho, como suele pasar en los partidos contra la Real. Valoramos la posibilidad de cambiar. Sacamos cosas positivas. Es una opción a tener en cuenta jugar como lo hicimos ante la Real", prosiguió.

En este sentido, habló de las ventajas que ofrece jugar con dos laterales o dos carrileros. "La profundidad que tienes con los dos carrileros a veces no te la dan los extremos, porque cuando jugamos como el otro día, con los dos de dentro, en defensa proteges mejor el área con tres centrales porque tienes más libertad con los carrileros, amplías más el campo...", expuso.

"Como todo, tiene sus beneficios en algunas cosas y te genera también algunos prejuicios en otras. Yo estoy seguro de que los dos sistemas nos van bien. No es fácil encontrar el equilibrio, porque hay jugadores que a veces pierden la posición. Todo se puede mejorar. Lo importante no es el dibujo, sino la interpretación que hacen los futbolistas de él en cada momento durante los partidos", continuó.

Por otra parte, dio la bienvenida al nuevo fichaje del equipo, el extremo mexicano Diego Lainez, aunque no se ha creado "expectativas desmesuradas" sobre él porque necesita un "período de adaptación" para "desarrollar todo su talento". "Yo he dado el visto bueno a que haya llegado. Hay una comisión y decidimos. Es un futbolista que estás deseando que venga. Hay competencia y tendrá que demostrar su talento", manifestó.

"Hay muchas cosas que requerimos de los futbolistas, no solo su talento, sino también que aporten cosas al funcionamiento general del equipo. A veces les digo que tienen que renunciar a una parte de sí mismos para aportar al equipo. Todos juegan para todos. Hay que ver la capacidad que tiene para ver lo que le vamos a pedir y para desarrollarlo. Seguro que se adaptará, porque los buenos futbolistas, los que entienden el juego, lo pillan todo a la primera. Luego veremos el estado de forma en el que está", añadió sobre su posible debut.

Por otra parte, explicó que Junior Firpo está "prácticamente bien" y que Zouhair Feddal tiene "molestias", por lo que todavía no sabe si podrá contar con ellos; el que no estará será Sidnei. "Tiene el riesgo de que se le salga el hombro y hay que dar un margen de tiempo para evitar riesgos", señaló sobre el central brasileño.

Por último, Setién valoró el trabajo del club con respecto a los últimos movimientos. "A mí me parece francamente bien que el club piense en el futuro, que no piense solamente a corto plazo. Si tú quieres crear algo de cara el futuro para tener estabilidad tienes que pensar un poco más a largo plazo que en el resultado del próximo partido. En este sentido, desde mi llegada, la intención siempre ha sido esa", concluyó.