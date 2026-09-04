El Sevilla y el Eibar, rivales para el Barça y el Real Madrid en la segunda jornada de la Liga F Moeve

Patri Guijarro conduce la pelota durante el FC Barcelona-Costa Adeje Tenerife de la Liga F Moeve 26-27 - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Liga F Moeve 2026-2027 vivirá este fin de semana su segunda jornada con el FC Barcelona y el Real Madrid midiéndose al Sevilla FC, a domicilio, y a la SD Eibar, en casa, mientras que el Atlético de Madrid y la Real Sociedad buscarán su primer triunfo liguero para no desengancharse de la cabeza.

El actual campeón arrancó la defensa del título con su primera goleada de la campaña, el 5-0 al Costa Adeje Tenerife en el Johan Cruyff, y ahora intentará no pasar problemas este sábado en su visita a un Sevilla FC que también empezó con victoria en Riazor (0-1) donde seguirá con bajas importantes como las de Aitana Bonmatí, Clara Serrajordi, Esmee Brugts o Kika Nazareth.

Por su parte, el Real Madrid continuará con su ajetreado inicio de temporada y jugará este domingo su cuarto partido en menos de dos semanas cuando reciba en el Estadio Alfredo di Stéfano a la SD Eibar, que busca dar la sorpresa como en la temporada 2024-2025 cuando ganó por 0-1.

Las madridistas, sin la goleadora Felicia Schroder, sancionada, vienen de ganar el derbi al Atlético de Madrid y de clasificarse para la Liga de Campeones al eliminar al AFC Ajax neerlandés. Por ello, Pau Quesada podría apostar esta vez por hacer más rotaciones para ir repartiendo esfuerzos, aunque Linda Caicedo podría ser titular tras ser suplente los dos últimos choques.

Además, el Atlético de Madrid, tras dejar buena imagen en el derbi, recibirá al recién ascendido Deportivo Alavés, que volvió al fútbol profesional con triunfo ante el otro nuevo, el Valencia CF, en un duelo que podría significar el debut de Jenni Hermoso con las rojiblancas, mientras que la Real Sociedad intentará aparcar su delicado momento tras tres derrotas seguidas, las dos ante el Chelsea FC inglés en la Champions y la más sorprendente en Zubieta ante el Logroño United (0-2), en una siempre complicada visita al Granada CF.

Por otro lado, el Athletic Club y el Madrid CFF buscarán su segundo triunfo en sus visitas al Logroño United y el Valencia CF respectivamente. El Costa Adeje Tenerife intentará olvidar la goleada en el Johan Cruyff en la visita del Deportivo ABANCA y habrá derbi, catalán, entre el RCD Espanyol y el FC Badalona Women, dos equipos que comenzaron con derrota la liga.