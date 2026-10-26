El Sevilla frena el 'efecto Arrasate' en Osasuna

Isaac Romero celebra el 1-0 en el Sevilla-Osasuna en LaLiga EA Sports 26-27 - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sevilla FC volvió este lunes a la senda de la victoria después de imponerse de forma clara en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán por 2-0 al CA Osasuna y situarse en puestos europeos de la clasificación, en el partido que cerró la décima jornada de LaLiga EA Sports 2026-2027.

De este modo, el equipo hispalense se rehizo tras tres jornadas ligueras sin ganar, con derrotas ante el FC Barcelona y el Real Madrid y el empate ante el Levante UD, para colocarse en la sexta plaza con 17 puntos, a cuatro de la 'zona Champions', mientras que el 'rojillo' no pudo dar continuidad al triunfo de la semana pasada en el retorno de Jagoba Arrasate al banquillo y se queda con once puntos, a tres del descenso tras encadenar su tercera salida sin ganar.

El choque en el Sánchez-Pizjuán fue equilibrado y ambos equipos intercambiaron ocasiones por medio de Felix Correia y Ante Budimir, pero fueron los locales los que golpearon primero y tras un potente disparo de Kike Salas desde fuera del área que repelió Aitor Fernández, llegó el 1-0 por medio de Isaac Romero que culminó una bonita dejada de tacón de Fofana.

La ventaja en el marcador asentó mucho más a los de Luis García Plaza, que tuvieron buenos minutos impulsados por el extremo Ejuke, cuyas internadas hicieron bastante daño a la zaga del conjunto navarro y que además provocó una gran mano del portero visitante tras un disparo cruzado al filo del descanso.

Tras el paso por los vestuarios, Osasuna intentó apretar para buscar la igualada, pero le costó bastante generar peligro, con Budimir bien controlado por un Sevilla que con el paso de los minutos fue retomando el control del choque y que gozó de las mejores ocasiones.

Fofana, con un potente disparo de falta que volvió a poner a prueba a Aitor Fernández, Juan Iglesias, con un remate al palo, y Kike Salas con un cabezazo bien repelido por el guardameta osasunista, avisaron de que la sentencia estaba cerca. Esta llegó cuando el choque entraba en su recta final por medio de Felix Correia que hizo vivir unos últimos minutos tranquilos para los sevillistas.