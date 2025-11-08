Sevilla y Girona levantan la cabeza ante Osasuna y Alavés

MADRID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sevilla venció (1-0) a Osasuna este sábado en la jornada 12 de LaLiga EA Sports con cierto sufrimiento y el Girona superó también por la mínima al Deportivo Alavés para cortar la mala dinámica y levantar ambos la cabeza en la tabla.

El equipo andaluz, que llevaba tres derrotas seguidas, hizo las paces con el Ramón Sánchez-Pizjuán gracias a los tres puntos ante el equipo navarro, con el solitario gol de penalti de Rubén Vargas en el inicio de la segunda parte. La primera fue espesa, con mucha tarjeta amarilla y poca ocasión, algo más ofensivo el cuadro local.

Tras el descanso, Osasuna 'se quedó' en el vestuario y pagó los despistes. Akor Adams forzó el paradón de Sergio Herrera y, poco después, el VAR ayudó a la señalización de un penalti contra los 'rojillos'. Vargas firmó el 1-0 y el rival no despertó hasta la hora de encuentro, cuando Raúl García perdonó una buena contra.

El segundo de Adams no valió por fuera de juego y Herrera sujetó a los de Alessio Lisci, el peor visitante de la Liga, para llegar vivos al tramo final. Ahí, Osasuna cargó el área local pero no encontró el empate ni negó una trabajada victoria a los de Matías Almeyda. Un duelo de necesitados que puso al Sevilla con 16 puntos y dejó a Osasuna con 11 muy cerca de la zona de descenso.

Mientras, para el Girona el 1-0 supo también a gloria, por verse con 10 puntos fuera del descenso a falta de que termine la jornada. El equipo de Míchel firmó una de sus mejores actuaciones esta temporada, recordando al buen fútbol de hace dos campañas. El gol de Viktor Tsygankov dio renta a los catalanes en Montilivi, mientras el Alavés tuvo una buena ocasión por medio de Denis Suárez.

Al 'Chacho' Coudet no le gustó la primera parte y en la reanudación metió tres cambios. De menos a más, el equipo vasco empezó a entrar en partido e incluso logró el 1-1 con Antonio Blanco, anulado desde el VAR por fuera de juego. El Alavés igualó las tornas y el Girona perdió la claridad sobre todo para sacar el balón de su campo. Lo rondaron los visitantes sin impedir la alegría del Girona después de tres jornadas sin ganar.