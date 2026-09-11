El Sevilla se impone a un triste Valencia y mira hacia arriba en LaLiga EA Sports

Juan Iglesias celebra su gol en el Sevilla FC-Valencia CF de LaLiga EA Sports 26-27 - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sevilla FC se instaló en la zona alta de la clasificación de LaLiga EA Sports 2026-2027 después de hacerse fuerte este viernes en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante un de nuevo triste Valencia CF al que derrotó por 1-0 para agravar más la situación del conjunto 'che' tras cinco jornadas.

El equipo de Carlos Corberán, cuya figura está cada vez más cuestionada, volvió a mostrar una imagen pobre y apenas se mostró en el feudo del conjunto hispalense, que ya suma 10 puntos en este arranque, más esperanzador que el de anteriores años y que le hacer dormir provisionalmente en puestos de Liga de Campeones.

No fue un partido excesivamente brillante el que abrió esta quinta jornada del campeonato doméstico. El Valencia CF, pese a su necesidad de puntos, apenas se asomó al área de Vachlodimos durante los primeros 45 minutos, con Arnaut Danjuma muy abandonado, y el mayor dominio sevillista no se tradujo en grandes ocasiones salvo un remate alto en buena posición dentro del área de Isaac Romero.

Y tras el descanso, el equipo de Luis García Plaza salió de nuevo más intenso y se hizo prácticamente con el dominio total del choque, gozando de su mejor ocasión al inicio con un cabezazo al palo de Stassin, lo que avivó a la grada y a su juego, más impetuoso que brillante.

Ese empuje estuvo cerca de costarle caro al Sevilla FC, sorprendido en una transición 'che' que terminó con un furibundo disparo al travesaño del nigeriano David Otorbi. Esto no asustó a los locales, que continuaron insistiendo y que encontraron poco después su premio con un bombeado cabezazo de Juan Iglesias ante el que nada pudo hacer Stole Dimitrievski.

A partir de ahí, urgido por su tremenda necesidad, los visitantes se lanzaron a por la igualada con más desesperación que ideas y el Sevilla no pasó demasiados apuros para amarrar su décimo punto, mientras que el Valencia CF se queda como colista con tan sólo uno y un único gol marcado.