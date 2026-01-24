El Sevilla pasa su mala racha liguera al Athletic

Akor Adams celebra un gol con el Sevilla FC. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sevilla FC ha ganado por 2-1 al Athletic Club en la jornada 21 de LaLiga EA Sports, durante un sábado que además ha vivido desenlaces de infarto para las respectivas victorias del CA Osasuna por 1-3 contra el Rayo Vallecano y del Valencia CF por 3-2 frente al RCD Espanyol.

Vallecas levantó este telón sabatino y Javi Galán tuvo para el equipo visitante la primera gran oportunidad en el 28', tras un eslalon por su banda izquierda culminado con un tiro desviado a córner; y en ese saque de esquina, Ante Budimir cazó la pelota en un barullo para hacer el 0-1.

Poco después salvó en dos ocasiones Augusto Batalla el 0-2 y tras el descanso empataron los locales con un cabezazo de Pathé Ciss a la salida de otro córner, con asistencia de Isi Palazón en su centro desde el lado izquierdo. Sin embargo, el Rayo perdonó y lo pagó caro en el tiempo de descuento con el 1-2, derechazo de Víctor Muñoz que tocó en un defensa.

Casi acto seguido, y con los vallecanos volcados al ataque, Osasuna montó un contragolpe rápido y Asier Osambela superó a ras de suelo, con un disparo lejano, la salida del portero a la desesperada. Esta derrota dejó a los franjirrojos con 22 puntos y mirando hacia la lucha por la permanencia, mientras que el conjunto pamplonica tiene ahora 25 puntos.

En Mestalla, Hugo Duro al cuarto de hora adelantó a los locales tras recibir un pase filtrado de Lucas Beltrán, esquivar al portero rival con la diestra y marcar con la zurda. Ramón Terrats metió el 1-1 en el 54', con un zurdazo dentro del área tras un embrollo, y respondió Eray Cömert en el 59', con un cabezazo a bocajarro tras centro de Arnaut Danjuma.

Aunque un autogol de José Copete volvió a igualar para los 'pericos' en el 79', en el tiempo de alargue llegó un penalti polémico de Rubén Sánchez sobre Beltrán. El árbitro no lo corrigió pese al leve contacto y Largie Ramazani selló con la pena máxima el triunfo para los 'ches', que lucen 23 puntos. Mientras, el Espanyol continúa anclado en 34 puntos.

Por último, en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, empezaron mal los locales por un gol anulado a Nemanja Gudelj en el minuto 22 y el 0-1 sui géneris marcado sobre la misma línea de gol por Robert Navarro, quien ya demostró en Bérgamo que está de dulce. No obstante, 'Peque' Fernández empató poco antes del descanso con un derechazo raso y cruzado.

En el minuto 55, Yuri Berchiche cometió penalti por mano y Akor Adams lo convirtió en el 2-1, a la postre inamovible. Ese resultado sirvió al Sevilla para ponerse en la tabla clasificatoria con 24 puntos, idéntica cosecha de un Athletic que ahondó de esta manera su crisis liguera.