Sevilla - Villarreal: Hora, dónde ver y posibles alineaciones.

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ramón Sánchez-Pizjuán será el escenario de un duelo entre dos equipos que están cuajando un buen inicio de temporada. Tanto andaluces como castellonenses llegan a la sexta jornada en buen momento y en la parte noble de la tabla clasificatoria, sobre todo los visitantes, que son terceros. Por su parte, el Sevilla ha sabido darle la vuelta a un arranque de dos derrotas sumando siete de los últimos nueve puntos en juego.

POSIBLES ALINEACIONES

Sevilla: Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta, Nianzou, Marcao, Suazo; Agoume, Mendy; Alexis, Romero y Vargas.

Villarreal: Arnau Tenas; Mouriño, Viega, Rafa Marín, Sergi Cardona; Buchanan, Comesaña, Parejo, Solomon; Mikautadze y Pépé.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Sevilla y Villarreal de la jornada 6 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el martes 23 de septiembre a las 21.30 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

DÓNDE VER

El duelo entre los hispalenses y los 'groguet' se podrá ver por televisión a través de DAZN LaLiga.