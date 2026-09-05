El Sevilla visita al Espanyol mirando de reojo el Alavés-Osasuna

Archivo - Chidera Ejuke, en un partido con el Sevilla FC. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La visita del Sevilla FC al RCD Espanyol cerrará la tanda dominical de la jornada 4 en LaLiga EA Sports, con los hispalenses metidos en la lucha por puestos europeos y, por ese motivo, estando atentos al resultado que se dé previamente en el encuentro entre Deportivo Alavés y CA Osasuna.

A las 21:00 horas en el RCDE Stadium se pondrá en marcha esa cita del Sevilla ante un adversario que lleva dos derrotas consecutivas en Liga. Tras ganar por 3-0 al Levante en su estreno liguero, el Espanyol perdió luego por 1-2 contra el Real Madrid y en su siguiente compromiso cayó por 2-1 frente a la Real Sociedad, mostrando su inestabilidad de 2026.

Ya las pasó canutas el conjunto entrenado por Manolo González para asegurar el curso pasado su permanencia en Primera División y ahora el objetivo para la nueva campaña era no pasar tantos apuros, si bien estos dos tropiezos seguidos han bajado el suflé de los pericos después de una correcta pretemporada veraniega, pero con muchos empates en su bagaje.

Por su parte, el Sevilla firmó otra grata pretemporada y arrancó esta Liga 2026-27 con buenas sensaciones e hilvanando dos triunfos, por 2-1 ante el Rayo Vallecano y por 1-3 contra el Athletic Club. No obstante, el Atlético de Madrid le bajó su propio suflé la semana pasada ganando por 1-3 en el Ramón Sánchez-Pizjuán y exponiéndole defectos de su zaga.

Aun así, con seis puntos en su casillero, los pupilos de Luis García Plaza ocupan posiciones nobles en la tabla liguera y mirarán de reojo hacia Mendizorroza. Desde las 18:30 horas, en ese estadio se enfrentarán dos equipos aún invictos, pues tanto Alavés como Osasuna tienen siete puntos por sus dos victorias y un empate en las tres primeras jornadas.

Los vitorianos resolvieron en casa sus partidos ante Getafe (3-0) y Villarreal (1-0), e igualaron en su visita al Rayo (1-1). Por su parte, Osasuna estrenó la campaña liguera con un 0-0 en casa frente al Levante y después encadenó dos triunfos, en Vigo ante el Celta (1-2) y de nuevo como local contra el Getafe (1-0), exprimiendo los pamplonicas cada gol.

A la misma hora que ese combate en Vitoria-Gasteiz, a 889 kilómetros de distancia se jugará el Málaga vs Levante. Con varias bajas por lesión afrontarán los malagueños un partido de relativa urgencia pese a que la temporada acaba de empezar. No en vano, el calendario no les ayudó, ya que sus dos primeras visitas fueron a Atlético de Madrid y Real Madrid.

Entre medias de ambos compromisos en suelo madrileño, los pupilos de Juanfran Funes empataron en casa (1-1) ante el Deportivo de A Coruña y están en puestos de descenso con un único puntos. Mientras, el Levante se encuentra en mitad de tabla con cuatro puntos tras enmendar su mal inicio liguero gracias a una goleada reciente (5-2) frente al Betis.

--HORARIOS DEL DOMINGO EN LA JORNADA 4 DE LALIGA EA SPORTS.

Valencia - FC Barcelona. Díaz de Mera Escuderos (C.Castellano-manchego) 16.15.

Alavés - Osasuna. Sánchez Martínez (C.Murciano) 18.30.

Málaga - Levante. Bestard Servera (C.Balear) 18.30.

Espanyol - Sevilla. Sesma Espinosa (C.Riojano) 21.00.