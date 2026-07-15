Sheila García: "El Inter tiene un proyecto que me enamoró desde el primer momento"

Archivo - Sheila García posa con rompa de la nueva línea de 'lifesyle' con New Balance - NEW BALANCE - Archivo

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La defensa española Sheila García se marcha del Real Madrid con "nostalgia" porque ha vivido una etapa que "ha significado muchísimo" en lo personal y lo deportivo, pero se muestra ilusionada por su fichaje por el Inter de Milán italiano, que le presentó un proyecto que la enganchó "desde el primer momento" y donde espera "competir por cosas importantes".

"Estoy viviendo un momento muy especial y muy emotivo. Por un lado, siento una ilusión enorme por empezar esta nueva aventura en el Inter de Milán, un club histórico y con un proyecto que me enamoró desde el primer momento, pero, al mismo tiempo, es imposible no sentir nostalgia porque dejo atrás una etapa que ha significado muchísimo para mí", indica Sheila García en una entrevista facilitada este miércoles por su departamento de prensa tras participar en la presentación de la nueva línea 'lifestyle' de 'New Balance', de la que es embajadora.

La madrileña tiene claro que en el Real Madrid ha vivido "años muy importantes" en su "carrera" y en su "vida", y que deja el club "con ilusión por lo que viene, pero también con el corazón lleno de recuerdos y de agradecimiento hacia el Real Madrid". "Me gustaría despedirme simplemente dando las gracias. Gracias al club por confiar en mí, a todas las personas que trabajan cada día para que podamos rendir al máximo y, sobre todo, a la afición, siempre me he sentido muy querida y muy respetada. El Real Madrid siempre tendrá un lugar muy especial en mi corazón", comenta.

"El balance es precioso. Deportivamente, he tenido la oportunidad de competir al máximo nivel, de enfrentarme a las mejores y de seguir creciendo año tras año, pero personalmente ha sido todavía más importante. He conocido a personas increíbles, he compartido vestuario con compañeras extraordinarias y he vivido experiencias que me acompañarán siempre. Siento que llegué siendo una jugadora y me voy siendo una futbolista mucho más completa y una persona mejor gracias a todo lo vivido aquí", añade al respecto.

Sheila García admite que le resulta "muy difícil" elegir "un solo momento" de este paso por el Real Madrid, aunque se queda con el partido de cuartos de final de la Liga de Campeones de 2025 contra el Arsenal FC. "El resultado final no fue el que deseábamos, pero aquel día sentí algo muy especial. Vi a un equipo completamente unido, luchando junto hasta el último minuto, apoyándonos unas a otras en todo momento. Al final, más allá de los resultados, lo que realmente me llevo de esta etapa es la unión con mis compañeras y todos los momentos compartidos en el día a día", apunta.

Con todo, jugar en el Real Madrid ha sido "cumplir uno de los mayores orgullos" de su carrera deportiva. "Defender este escudo es una responsabilidad enorme, pero también un privilegio. Cada vez que me ponía la camiseta sentía que representaba algo muy grande. He intentado hacerlo siempre con compromiso, con trabajo y con pasión. Es una experiencia que me ha marcado para siempre y que llevaré conmigo allá donde vaya", subraya García.

"LOS CLUBES DE LA SERIE A ESTÁN APOSTANDO MUCHO POR EL FÚTBOL FEMENINO"

También se lleva "muchísimos aprendizajes" de su paso por la Liga F Moeve de cara a una aventura en la Serie A donde desea "poder vivir experiencias nuevas" en un campeonato, donde "que sus clubes están apostando mucho por el fútbol femenino y que está evolucionando año a año".

"Lo que más me convenció fue la ambición que me transmitieron, con la certeza de pelear cada año por ganar títulos. Desde las primeras conversaciones sentí que realmente confiaban en mí y que querían que formara parte de algo importante. El Inter es un club con una historia enorme y con muchas ganas de seguir creciendo en el fútbol femenino. Sentí una energía muy especial y unas ganas tremendas de que este proyecto siga dando pasos adelante. Eso me ilusionó muchísimo", afirma de su nuevo destino.

Ahora, su "principal objetivo es ayudar al equipo en todo lo posible" y adaptarse "cuanto antes". "Después, obviamente, me gustaría competir por cosas importantes, crecer junto al equipo y seguir evolucionando como futbolista. Tengo muchísimas ganas de empezar, de conocer el ambiente del club y de vivir esta nueva experiencia al máximo", expresa la lateral.

"Creo que me voy a encontrar con una forma diferente de competir y eso me motiva mucho. Italia siempre ha sido una referencia a nivel táctico y creo que esa exigencia me ayudará a seguir creciendo. Además, salir de tu país siempre supone un reto personal muy bonito y son experiencias que te enriquecen muchísimo tanto dentro como fuera del campo", prosigue la futbolista, que siente "una muestra enorme de confianza y de cariño" por parte de un Inter que ha hecho "una apuesta tan fuerte por ti".

Finalmente, de su trabajo con 'New Balance', celebró su apoyo "en una etapa de cambios, de nuevas experiencias y de muchos retos personales y deportivos". "Sentir el apoyo de una marca que confía en ti te da mucha estabilidad y tranquilidad. En mi día a día me ayuda a sentirme preparada, segura y cómoda tanto en los entrenamientos como en los partidos, y eso al final te permite centrarte en lo que de verdad importa: disfrutar del fútbol y seguir creciendo", remarca la lateral, que confiesa que la línea 'lifestyle' de la marca encaja "mucho" con ella y su "forma de ser".