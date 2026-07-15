Silvia Cristóbal sube al primer equipo del Real Madrid

Archivo - Silvia Cristóbal, Real Madrid - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid Femenino anunció este miércoles la ficha con el primer equipo desde la próxima temporada 2026/27 para Silvia Cristóbal, después de su paso por la cantera blanca desde 2021.

La defensa madrileña, de 18 años, se terminó de hacer hueco en el Real Madrid después de un exitoso verano en el que se ha proclamado campeona de Europa Sub-19 con la selección española. Cristóbal había sido también campeona de Europa Sub-17 y, con el Madrid, ganó la Liga con los equipos cadete y juvenil.

La canterana blanca debutó con el primer equipo en abril de 2025 y la pasada campaña ya entró a menudo en los planes de Pau Quesada. Ahora, "queda vinculada al Real Madrid durante las próximas cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030", dice el club.