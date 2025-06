Simeone: "Centraremos nuestra energía en competir de la mejor manera"

LONDRES 19 Jun. (PA Media/dpa/EP) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, afirmó este miércoles que ahora se deben centrar en sacar "buenos resultados" y "en competir de la mejor manera"contra el Seattle Sounders estadounidense y el Botafogo brasileño para optar a los octavos de final del Mundial de Clubes y aseguró que, pese a la dura derrota en el estreno ante el PSG francés, su equipo tuvo "intención y compromiso" y ahora debe "mirar hacia adelante".

"Tenemos que conseguir buenos resultados en estos dos próximos partidos. "La derrota y la diferencia de goles fue dura, difícil, y nos obliga a mirar hacia adelante", señaló Simeone a los medios antes del duelo de este jueves ante el Sounders en Seattle.

El técnico del conjunto rojiblanco prefirió pasar página respecto al debut. "A partir de ahora me centro en el partido que tenemos el día 19 y centraremos nuestra energía en competir de la mejor manera y sabiendo que puede haber competencia en el camino", remarcó el argentino.

Además, el 'Cholo' apuntó que vio "la intención y el compromiso de un equipo que quiso hacerlo en todo momento, pero no pudo". "No es que no lo buscáramos, el PSG fue mejor, superior. Nos quitaron el balón, no nos dejaron salir de la presión. El equipo compitió, a pesar de la dura derrota", subrayó.

Igualmente, dejó claro que el ambiente de tensión que había en Los Ángeles no les influyó. "Lo que pasó en Los Ángeles ha influido lo más mínimo en nuestra derrota. Nuestra derrota fue porque ellos fueron mejores, porque nos superaron y porque los detalles que hubo en el partido no nos favorecieron en ningún momento. Ahora estamos en otra situación diferente en esta ciudad y esperemos que podamos responder de la mejor manera", advirtió.

En declaraciones a los medios oficiales del Atlético, Simeone indicó que están "con mucha ilusión y con muchas ganas de poder competir bien, de dejar atrás el partido del otro día, que no fue positivo" y auguró "un partido duro, difícil, como todos los que se van a presentar en el Mundial de Clubes".

"Es un torneo donde la personalidad y la paciencia para interpretar el calor, el frío, las situaciones externas que aparecen en este campeonato, aquel que lo pueda llevar mejor seguramente tendrá más cosas positivas", agregó sobre las condiciones meteorológicas que ya sufrieron en el duelo ante el PSG.