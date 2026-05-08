Simeone: "El club está en un lugar muchísimo más arriba de lo que está el equipo"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, atiende a la prensa. - Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, aseguró este viernes que la entidad "está en un lugar muchísimo más arriba" en comparación con el lugar que ocupa "el equipo", pero que está trabajando para llegar a donde desean y que está "mucho más cerca" de lo que se imaginan.

"Si trabajamos bien en todos los ámbitos está claro que el equipo seguirá creciendo. El club está en un lugar muchísimo más arriba de lo que está el equipo y el equipo sigue buscando acercarse a todo este crecimiento que ha tenido el club, que es maravilloso y que nos ayuda", afirmó el técnico del conjunto rojiblanco en rueda de prensa.

Simeone reconoció que ya han pasado "los dos días que tenían que pasar de enojo y tristeza" tras la eliminación de la Liga de Campeones por lo que ahora toca "seguir peleando". "Soy un agradecido a mis futbolistas, a nuestra gente por cómo ha recorrido toda esta temporada apoyando al equipo, a los dirigentes por darnos la posibilidad de tener buenos jugadores porque sin buenos jugadores esto es imposible, esto va de jugadores", señaló.

En ese sentido, el 'Cholo' ensalzó la temporada firmada por su equipo a pesar de no haber logrado ningún título, pero donde se ha conseguido "el primer objetivo que tiene el club". "De la misma manera que el primer objetivo que tiene el Real Madrid y el Barcelona es salir campeón, nuestro primer objetivo es entrar en Champions y nuestra búsqueda es intentar acercarnos a poder salir campeón en algún momento", incidió.

"ESTAMOS MÁS CERCA DE LOS QUE NOS IMAGINAMOS"

"Está claro que fue una temporada difícil de explicar. Por un lado, uno se encuentra con una final de Copa del Rey que se escapa por los penales y una semifinal competida de una manera extraordinaria por el equipo con un anterior partido en cuartos con el Barcelona increíble. Dimos absolutamente el máximo y más todavía, que es dificilísimo llegar al lugar cual hemos estado esta temporada y estar tan cerca te da bronca, decepción y enojo", manifestó.

Pero el argentino está "bien" después de la temporada. "Estamos más cerca de lo que nos imaginamos, estar en 14 años en cuatro semifinales, haber jugado dos finales de Champions y siempre estar ahí, en ese lugar que parece que estamos lejos, pero no estamos tan lejos", celebró

Simeone indicó que "los jugadores" son el motivo por el que afronta los retos con ilusión. "Cien por cien los jugadores, mirar la plantilla que tengo, eso es lo que me ilusiona. Los jugadores tienen clarísimo el lugar donde están", subrayó de sus pupilos, a los que agradeció este jueves "por la temporada extraordinaria a nivel competitivo", a pesar de no haber ganado "nada".

"Y para los críticos, les agradezco porque son los que nos motivan a seguir mejorando y nos hacen siempre mejorar. Siempre está la crítica y la crítica a veces es constructiva, pero tener claro dónde estamos y mientras esté yo, vamos a competir", apuntó.

Al Atlético de Madrid le restan cuatro partidos para cerrar el curso, el primero este sábado ante el RC Celta en el Riyadh Air Metropolitano. "Mañana nos encontraremos en nuestro estadio con nuestra gente, que decidirá si está con el equipo o no porque la gente quiere ganar y es entendible cualquiera de los dos escenarios. Nosotros lo único que tenemos que hacer es seguir trabajando, dando el máximo. Que se vea que damos absolutamente todo", valoró.

"Cuando uno da absolutamente todo, después está en la vida aceptar, que es una palabra dura. Hay que aceptar las cosas que a veces se dan como Dios quiere, no como nosotros queremos y está claro que el plan de Dios es mucho mejor que el nuestro", reflexionó el técnico colchonero.

Sobre el capitán del Atlético de Madrid, Koke Resurrección, declaró que no ha podido hablar con él personalmente por la "cantidad de partidos". "Tengo que hablar con él lo que pienso y lo que él posiblemente querrá. Y cuando obviamente hable con él, será más oportuno poder explicar lo que siento, lo que pienso y lo que él también tendrá en su cabeza", destacó.

Finalmente, fue preguntado por lo que está sucediendo en el Real Madrid y se limitó a ser "muy respetuoso". "Me conocen, entiendo la pregunta y es lógica hacerla, pero soy muy respetuoso en este tipo de opiniones porque no tengo lugar para poder opinar, no estoy ahí con ellos", zanjó.