Simeone: "Construir todo lo que hemos construido en el Atlético en 15 años no es fácil"

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que el hito de igualar este sábado ante el Levante UD (0-2) las 344 victorias ligueras de Luis Aragonés con el conjunto rojiblanco no es mérito "propio", sino de todos los que le han puesto "en este lugar" y le han ayudado a "construir" todo lo que han construido en estos 15 años.

"No lo siento propio, es para compartir. Me tengo que ir hacia el momento en el que Miguel Ángel -Gil Marín- pensó en contar conmigo, cuando todavía no era un entrenador que hubiese tenido tantas experiencias en Europa; sin ese apoyo y esa oportunidad que me dio, no habríamos llegado a este lugar. Ni qué hablar de toda la gente que participó como cuerpo técnico en estos 15 años, y sobre todo el agradecimiento absoluto a los jugadores; sin ellos, esto es imposible, sin compartir el compromiso, la humildad, el insistir, el jugar para una idea y para seguir un plan", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, insistió en el mérito colectivo. "Siempre he tenido muchos hombres que me han ayudado, que me han reforzado y cada día que va a empezar un partido digo gracias, porque estar 15 años en un club no es fácil, construir todo lo que hemos construido no es simple. Soy un agradecido a Miguel Ángel, a Enrique -Cerezo-, a los jugadores y a mis cuerpos técnicos. Sin todos ellos, no habría llegado nunca a este lugar", indicó.

Por otra parte, analizó su séptima victoria consecutiva en LaLiga. "El partido empezó duro, difícil. Sabíamos que ellos iban a empezar fuerte. En los primeros 10 o 12 minutos, ellos tuvieron profundidad, con una muy buena atajada Jan -Oblak- en el inicio del partido, hasta que empezamos a presionar mejor, a entender dónde podíamos hacer daño. Apareció el gol de Morten, que era la marca de lo que queríamos buscar; apareció el gol de Grimaldo y nos fuimos al primer tiempo entendiendo cada vez más por dónde estaban los caminos para ganar el partido", relató.

"Fue un muy buen segundo tiempo, sobre todo los primeros 25 o 30 minutos, en los que pudimos haber hecho el gol antes. Los que ven siempre los entrenamientos detrás del alambrado podrán decir que trabajamos estas transiciones. La jugada fue extraordinaria, Baena tiene una capacidad para ver increíble y el rompimiento de Giuliano fue muy bueno, la frialdad para definir también. Ya nos pusimos 2-0, que nos puso en un mejor lugar. Necesitábamos defender, entró muy bien Robin -Le Normand-, Sorloth, David y Lookman nos ayudaron en la parte de trabajo más dura y la trabajaron muy bien", subrayó.

Por otra parte, el 'Cholo' restó importancia al hecho de ser líderes momentáneos. "LaLiga es muy larga. Nosotros sabemos cuál es el camino que debemos recorrer, con el mismo plan: partido a partido, con toda la ilusión pero siempre teniendo la humildad de saber en lo que somos buenos y en lo que necesitamos mejorar. Necesitamos mejorar en muchas cosas. Estamos en esa etapa de construcción, encontrando cada vez más las sociedades que el equipo va teniendo. Ojalá que tenga la capacidad de poder ayudar al equipo para elegir siempre las mejores sociedades para mantener esta línea", explicó.

Sí sacó pecho por sus jugadores y los dos goles encajados en esos siete partidos. "El equipo tiene más capacidad que en partidos anteriores. El 'Cuti' nos estaba dando más solidez, bueno, pero ya llevamos dos partidos a cero con Marc -Pubill-, con Robin -Le Normand-, con Hancko. Son futbolistas que conocen nuestra forma de jugar y estamos permitiéndonos tener ese trabajo colectivo para saber que tenemos jugadores recambios para cambiar el partido. Ojalá que podamos tener la ilusión de cada uno de los chicos puesta en el foco del día a día", señaló.

Por último, el técnico argentino elogió a Alejandro Grimaldo, autor del primer tanto en el Ciutat. "Tuve una linda charla con él, me gustó mucho su compromiso con la idea de venir a hacerlo bien en el Atlético de Madrid. Siempre le dijimos que queríamos ver al futbolista del Bayer Leverkusen, donde la rompió toda, y hoy está a un nivel muy alto. Necesitamos siempre mejorar en muchas cosas, él lo sabe, pero tiene un patrón de ataque que nos hace mucho más agresivos en cuanto logra romper líneas, aparecer por distintos lugares, asistir, tener la responsabilidad de patear penales... Ojalá siga así, porque va a tener trabajo", finalizó.