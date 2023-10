Simeone: "El equipo hizo un buen segundo tiempo y este es el camino a seguir en Champions"

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, aseguró este miércoles que su equipo "hizo un buen segundo tiempo" frente al Celtic FC, a pesar del empate final (2-2), y que "este es el camino a seguir" en la Champions League, cuya jornada 3 dejó a los colchoneros como segundos del Grupo E y por detrás del líder Feyenoord.

"Entró muy bien Llorente, entró muy bien Correa también en la parte ofensiva en el último tramo del juego. Hizo un muy buen segundo tiempo Riquelme, con un futbolista rápido en ese sector que en el primer tiempo sufrimos un poco", destacó el 'Cholo' Simeone tras el partido en Glasgow, ante los micrófonos de Movistar Plus, aludiendo al japonés Daizen Maeda.

"Me quedo con que el equipo hizo un buen segundo tiempo y que este es el camino a seguir en Champions", dijo al final de su discurso el técnico argentino, que previamente había dado argumentos: "Me quedo con la actuación del equipo, en el segundo tiempo hizo un partido para ganarlo. En el primer tiempo ellos empezaron mejor, encontraron en sus dos primeros tiros los goles que acomodaron el partido para que nosotros no hayamos podido jugar como queríamos".

"Hablamos en el entretiempo y en el segundo tiempo hicimos el partido que había que jugar: con valentía, con jerarquía, con ataques, con situaciones de gol... Pudimos haberlo ganado con esa de Correa, creo que ellos no generaron ninguna situación peligrosa en el segundo tiempo", relató.

En este sentido, describió al Celtic como "un equipo que es muy rápido, que tiene chicos que sobre todo sobre los espacios trabajan muy bien". "Lo hicieron muy bien en el arranque del partido, pero me voy con un partido que me gustó del equipo", insistió el 'Cholo' desde la zona de prensa de Celtic Park.

"Yo creo que ellos lo hacían muy bien sobre todo por los costados, quizás más por el sector izquierdo nuestro que por el derecho. Pero sí, jugaron bien ese espacio del partido que sabíamos que iba a pasar. Hubo 15 o 20 minutos intensos, vino el gol, pudimos empatarlo, vino enseguida la primera jugada el segundo gol y... bueno, en el entretiempo creo que hablamos y se vio un mejor equipo en el segundo", repitió Simeone.

Por otra parte, el entrenador colchonero evitó valorar la expulsión de Rodrigo de Paul al ver en el minuto 82 su segunda tarjeta amarilla. "Mejor no opinar de algo que no podemos hacer nada. Simplemente el árbitro interpretó que era jugada de amarilla y.. nada, respetar las decisiones arbitrales", subrayó al respecto.

Por último, Simeone alabó la buena racha goleadora de sus delanteros Antoine Griezmann y Álvaro Morata, autores de las dianas que salvaron este empate contra el Celtic. "También hay que acompañarlos y, obviamente, vienen rodeados de que el equipo les genera ese juego para que ellos puedan llegar de cara a gol", concluyó.