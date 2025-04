Simeone: "Estamos dejando un legado, lo que antes eran posibilidades hoy son situaciones reales"

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha restado dramatismo a las eliminaciones frente a Real Madrid, en la Liga de Campeones, y ante el FC Barcelona, en la Copa del Rey, y ha explicado que lo importante es "el legado" y demostrar que "lo que antes eran posibilidades hoy son situaciones reales", y ha asegurado que en el duelo de este domingo ante el Sevilla FC en el Ramón Sánchez-Pizjuán las "necesidades" van a "apretar" a los dos equipos.

"Desde que llegué al Atlético de Madrid, hace ya un montón de tiempo, siempre busqué el crecimiento puro. Y entiendo que todavía sigue habiendo por delante un grandísimo crecimiento con todo lo que viene por delante. Lo que nos entusiasma y nos genera siempre ese desafío es el legado que se está dejando. El legado que se está dejando es determinante. ¿Por qué? Porque las situaciones que antes eran posibilidades, un 'ojalá', hoy son reales", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, destacó la competitividad que ofrecieron en las dos competiciones a pesar de quedar eliminados. "Hoy competimos muy bien contra el Real Madrid y contra el Barcelona, y ese es un legado importante para los jugadores que van a venir. A los que empezaron, aquellos del 2013, 2014, todos los que fueron recorriendo este camino, los siguen representando los chicos que están hoy compitiendo. El otro día les dije 'estoy orgulloso de ustedes, están dejando un legado para la historia'. ¿Cuál es el legado? Que antes era una opción, y ahora competimos. Y claro, es más difícil, pero ese es el paso. Y el paso hay que caminarlo", subrayó.

Sin embargo, no quiso incidir en lo ocurrido en el último mes. "La verdad es que no tengo ganas de hablar de lo anterior, porque, sinceramente, de lo anterior no podemos sacar nada. Entiendo que competimos muy bien en 'Champions', entiendo que competimos muy bien en Copa del Rey, donde fuimos superados por un gran rival, sobre todo en la Copa del Rey. Ya saben lo que pienso de lo que pasó en la 'Champions'. Ahora nos enfocamos en lo que nos importa, que es el ahora, y el ahora es el Sevilla", apuntó.

"Yo creo que el equipo está trabajando bien, competimos en las dos competiciones que quedamos fuera y tenemos el foco en LaLiga, que es importantísima; tenemos que llegar hasta el final compitiendo de la mejor manera. ¿Que tenemos que mejorar? Claro, siempre hay que mejorar, y buscaremos los caminos para que el equipo siga creciendo", continuó.

Así, el técnico argentino explicó que "lo más importante en estos momentos" es el partido ante los nervionenses. "El Sevilla es un rival que viene haciendo una temporada con resultados que no fueron buenos, pero desde el juego siempre han competido muy bien. No nos imaginamos otro partido que un partido complejo en su campo, y tendremos que llevarlo adonde creemos le podemos hacer daño", indicó.

"El Sevilla está compitiendo bien. Posiblemente los resultados no van relacionados con cómo compite. Me imagino lo que siempre nos pasa cuando vamos a esos campos. Es un campo difícil, duro, donde la gente acompaña muchísimo a su equipo. Los dos equipos tenemos necesidades, y las necesidades nos van a apretar. Vamos a ver quién es capaz de sostener ese momento de presión que va a haber mañana desde que empiece el partido", prosiguió.

En otro orden de cosas, barajó las ppciones para sustituir al lesionado Rodrigo de Paul y acompañar a Pablo Barrios. "Lo estamos analizando, estamos viendo el regreso de Koke; hace bastante que no juega, pero ya está bien. También está la posibilidad de tener a Marcos -Llorente- ahí en el medio, porque tenemos tanto a Molina como a César que lo pueden hacer de lateral. Le seguiremos dando una vuelta para intentar poner el equipo que creemos que puede hacerlo bien mañana", expresó.

Por último, el 'Cholo', que recalcó que no tiene "ninguna duda" respecto a Antoine Griezmann, desveló también cómo maneja los momentos duros de los jugadores. "Según la personalidad de cada uno de los chicos, según la historia de cada uno de ellos, según si llegó hace poquito, si hace mucho que está, si lo conocemos mucho o si lo estamos conociendo... Me agarro un poco de esa historia personal. Y a partir de ahí, me muevo", finalizó.