Simeone: "Estamos en mitad de la carrera, pero no alcanzaría para cosas más importantes"

Diego Pablo 'Cholo' Simeone - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, lamentó las ocasiones falladas en el empate (1-1) contra la Real Sociedad este domingo, que les deja con 38 puntos a "mitad de la carrera" por LaLiga EA Sports, cifra que se antoja insuficiente "para cosas más importantes" que ocupar el 'Top 4'.

"Estamos en mitad de la carrera, 38 puntos, y otros 38 nos alcanzarían quizá para entrar en Champions, pero no alcanzarían para otra cosa más importante. Así que, si queremos llegar a un lugar más importante, esperemos, siempre partido a partido, ir sumando la cantidad de puntos que podamos para competir hasta el final de la mejor manera", dijo en rueda de prensa en Anoeta.

El técnico rojiblanco insistió en la falta de contundencia. "Tuvimos cuatro situaciones de gol claras. Ellos hicieron un partido bueno, pero siempre lo digo, el fútbol son las áreas. Ya vimos el partido ayer del Barcelona, un equipo tiene situaciones de gol, genera, no las mete y el otro las mete", apuntó.

Además, el 'Cholo', que explicó el cambio de Pablo Barrios porque "sintió una molestia", valoró el momento de poca productividad de Julián Álvarez. "Es un futbolista que nos dio mucho desde que llegó, está claro que ahora que no nos está pudiendo dar lo que él quiere, se le busca el por qué no está bien. Yo, mientras vea que corra, que tiene intensidad, que se comporte desde el trabajo dentro del equipo, tiempo hay. Es un jugador extraordinario, el mejor jugador que tenemos, llegará en un momento muy importante", dijo.

"Tuvimos situaciones concretas para ganarlo, no las metes y abre las posibilidad al rival. En el primer tiempo tuvimos situaciones para encarrilar el partido, en el segundo la de Gallagher y Griezmann, a veces son jugadas de gol, cuando lo son, todo se encamina para un lado y cuando no, es difícil", terminó.