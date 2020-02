Simeone: "Hay preocupación, no es una situación cómoda"

Publicado 01/02/2020 18:38:55 CET

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, aseguró que hay "preocupación" después de perder contra el Real Madrid en el derbi (1-0) y encadenar cinco partidos cin conocer la victoria, además de indicar con cierta ironía que no vio "nada" en el supuesto penalti de Casemiro a Morata en la primera parte del choque.

"Hay preocupación, por supuesto, pero las bajas que irán regresando al equipo nos darán la posibilidad de seguir compitiendo en Liga y en Champions", manifestó Simeone, que puso el acento en las ausencias de Koke, Trippier, Diego Costa, Joao Félix y Héctor Herrera.

"Nos encontramos un rival poderoso, pero en el primer tiempo se jugó mucho más en su campo. El camino es ése, el de la primera parte. Creo que recuperamos bien e hicimos buenas combinaciones ofensivas con rapidez. Generamos situaciones de gol, pero no fuimos contundentes. Hay que seguir insistiendo", añadió el 'Cholo' en rueda de prensa.

En este sentido, Simeone dijo que deben "continuar" en la senda del trabajo para "preparar el partido que viene de la mejor forma". "Tenemos que salir de esta situación porque no es cómoda", añadió el preparador de los rojiblancos, que afirmó "no" haber "escuchado nada" de los cánticos de la afición madridista hacia él.

Preguntado por los cambios, Simeone reconoció que Lemar "no supo dar lo que pedía el partido" y que Carrascao les "dará opciones de tener un recambio ofensivo importante" de cara al futuro. Respecto al canterano Camello dijo que sólo pudo jugar "los últimos minutos".

Y sobre su plantilla, una vez cerrado el mercado de invierno, el 'Cholo' aseveró que tiene un equipo "muy competitivo". "Seguramente llegaremos a los objetivos que necesitamos con el correr de los partidos y enfocándonos en repetir la imagen del primer tiempo que me dejó un buen sabor de boca", zanjó.

En relación al posible penalti de Casemiro sobre Morata en la primera parte, Simeone tiró de ironía. "Yo no vi nada. Árbitros, VAR, linieres, había mucha gente pendiente", añadió al respecto, a'9'ás de confirmar que el cambio del '9' fue por un "golpe importante en la pierna".

Por último, Simeone comentó que no sintió que sus jugadores "no creyeran" en la victoria. "Sentí que el rival fue superior en un pasaje del partido y en los últimos 15 minutos buscamos más el gol con el orgullo que con juego, pero no pudimos empatar el partido", finalizó el entrenador argentino.