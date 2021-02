Simeone: "Me genera optimismo que el equipo sigue un plan"

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que le llena de "optimismo" que el equipo sea capaz de ejecutar su "plan", vaya bien o mal, y que ese es el "camino" para salir de esta mala racha de resultados, que tratarán de corregir este domingo ante el Villarreal en el Estadio de la Cerámica (21.00 horas).

"Confío muchísimo en mi equipo, en los futbolistas, en la calidad que tienen y en el trabajo que estamos desarrollando. Hay una situación que me genera mucho optimismo, que el equipo sigue un plan, vaya bien o vaya mal, y lo ejecuta. Ese es el camino; muchas veces saldrá mejor que peor", declaró en rueda de prensa.

Así, apeló a "seguir evolucionando en cada partido". "La importancia la tiene el partido siguiente, el del Villarreal. Es un gran equipo que trabaja muy bien, con un muy buen entrenador que ha pasado por muchos equipos haciéndolo siempre con el mismo nivel y con una cantidad enorme de futbolistas muy buenos", subrayó.

Sobre su rival, el 'Cholo' espera que el cuadro castellonense desarrolle el juego al que está habituado. "Seguramente el Villarreal desarrollará su juego, con mucha posesión, con mucha dinámica de salida de pelota, con una presión baja. Me imagino un equipo refugiado en su mitad de campo, esperando poder aprovechar algún contragolpe para explotar el juego de Moi Gómez, Gerard Moreno, Alcácer o Parejo. Los futbolistas son extraordinarios", manifestó.

"Pedraza o Estupiñán le dan mucha velocidad. Tienen centrales muy fuertes, con mucha experiencia, sobre todo Albiol; Pau Torres está haciendo una temporada fantástica. Es un equipo plagado de buenos futbolistas, con un muy buen entrenador y que lo demuestra en la Europa League y en LaLiga. Es muy difícil para jugar", prosiguió.

En otro orden de cosas, el preparador rojiblanco no quiso hablar de las declaraciones de Felipe, que confesó que no se siente cómodo con el técnico. "No soy de opinar de lo que opinan los demás. Uno expresa lo que siente. Entiendo la conducción de una manera en la que la vamos desarrollando desde hace 15 años", apuntó.

Por último, Simeone evaluó los 15 años de 'cholismo' en el Atlético de Madrid. "(Esa palabra) No la he generado yo, y al no generarla no entiendo de una explicación. Me pone contento todo el recorrido por la gente, por los futbolistas que han pasado en esta maravillosa etapa de 15 años. Es emocionante haber competido 716 partidos. Todavía soy joven y eso me pone contento", bromeó.