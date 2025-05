Simeone: "No estoy encontrando la motivación a los jugadores para que tengan un mejor partido fuera de casa"

MADRID 15 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, lamentó una nueva derrota a domicilio tras caer este jueves frente al CA Osasuna y asumió la responsabilidad por el mal juego como visitante por no saber encontrar "la motivación" para que sus futbolistas lo hagan "mejor fuera de casa".

"Sobre todo en los primeros 10 minutos, creo que hubo posibilidad de ponernos en ventaja, pero no lo hicimos y después, ellos volvieron a aprovechar su juego aéreo y su altura. Y en el segundo tiempo controlamos el partido sin tener tantas situaciones de peligro como posiblemente en el primer tiempo. Ellos aprovecharon con un buen gol de Budimir el segundo gol y bueno, nos quedamos con este resultado", señaló Simeone en rueda de prensa.

El 'Cholo' dejó claro tras otro tropiezo a domicilio que jugaron "mejor" que en el empate sin goles ante el Alavés y la derrota (1-0) ante la UD Las Palmas. "Pero está claro que el entrenador no está encontrando la motivación que le dé a los futbolistas para que puedan tener un mejor partido fuera de casa. Y obviamente que me miro hacia adentro y la responsabilidad es absolutamente mía el que ellos no puedan mostrar lo que muestran cuando jugamos como locales", advirtió.

El técnico argentino confesó que desconocía cómo se encontraba Pablo Barrios, que tuvo que retirarse al parecer conmocionado y que serían los médicos los que informarían "mejor", mientras que insistió en que están "siempre con la misma ilusión" para el Mundial de Clubes pese a este dubitativo momento. "Vamos a jugar el domingo en nuestra casa, ojalá que nuestra gente nos exija para dar nuestra mejor versión y nos queda la última fecha en Girona para terminar esta liga", sentenció.