Simeone: "No nos podemos aislar del partido a partido"

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, aseguró este viernes que necesita a "todos los jugadores", de una plantilla con "competencia sana", para el próximo mes de competición, en el que el equipo rojiblanco afronta "partidos muy importantes", aunque no pueden "aislarse del partido a partido".

"No tengo dudas. Necesitamos a todos, vamos a entrar en una carrera de partidos muy importantes y no nos podemos aislar de este partido a partido, tratando de intentar en cada partido buscar a los jugadores que puedan resolverlos y obviamente, no solo pensar, en el inicio del partido", dijo el entrenador rojiblanco en la rueda de prensa previa al encuentro liguero de este sábado ante el Celta.

Simeone insistió en que solo piensa en el encuentro de este sábado frente al Celta, un equipo "valiente, que juega posicionado en campo rival con mucha gente". "Con la llegada del entrenador ha logrado ofensivamente jugar muy bien y con muchos jóvenes interpretando muy bien su filosofía de juego", manifestó.

"Es un equipo que propone muchas variantes ofensivas, con dos medios, con un medio y un mediapunta, más los cinco que propone normalmente ofensivamente, con una salida de tres, con un juego asociativo, profundo, rompiendo por los costados, con buenas asociaciones. Se le ve un equipo trabajado. El otro día levantaron un partido que perdían 0-2 en el primer tiempo y pudieron remontarlo y eso seguramente te da entusiasmo", apuntó.

En LaLiga, el Atlético de Madrid es el equipo menos goleado de las cinco grandes ligas y uno de los que más remonta, aunque el 'Cholo' no se para a "mirar esas estadísticas porque son solo números". "Lo único que contará es cómo se termina (el campeonato) y en el camino volvemos partido a partido, que es lo que te da la posibilidad en el final de llegar a los objetivos queridos", aseguró.

Preguntado por la competición que más le enamora, el técnico argentino no se mojó. "¿De qué competición estoy más enamorado? La de la vida; la de tener salud, fuerza, energía, tener siempre ese estímulo para poder transmitirle a los demás lo que siento y lo que me gusta de este juego. Esa es la competición que me gustaría ganar siempre", explicó.

El club rojiblanco ha tenido una semana libre tras cumplir en la Liga de Campeones y no tener que disputar los 'playoff' por lo que los jugadores contaron con unos días libres tras "un gran esfuerzo hasta el partido del sábado" ante el Real Madrid. "Estamos en un buen momento y hay que cuidarlo trabajando como lo venimos haciendo desde el inicio de temporada a día de hoy", afirmó.

Una de las posiciones que más quebraderos está dando a Simeone es la banda derecha con su hijo, Giuliano; Marcos Llorente y Nahuel Molina, aunque "hay una competencia sana en todas las posiciones". "Necesitamos que estén todos bien. Al final vamos a necesitar a todos. Esta competencia aparece en el sector derecho, en el sector izquierdo, en el medio y obviamente arriba; y ni que hablar en la defensa y en los porteros. Eso nos genera ser más competitivos", aseveró.

Uno de los jugadores que se ha asentado en el once titular por la banda izquierda es Samu Lino, un jugador que "tiene más profundidad que Conor (Gallagher) en esa posición". "Conor era un futbolista más de equipo, más de recuperación de pelota, más de un mediocampista más para que el equipo tenga más control del mediocampo y con Lino tener más vértigo", concluyó.