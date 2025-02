Giráldez: "El Atlético tiene fortaleza mental para ganar cualquier partido esté dominando o no"

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del RC Celta, Claudio Giráldez, ha destacado la "fortaleza mental" que tiene el Atlético de Madrid, al que se enfrentarán este sábado en el Riyadh Air Metropolitano, para "ganar cualquier partido esté dominando o no", y ha asegurado que no renunciarán a "ser protagonistas e intentar dominar desde el balón".

"Tienen una fortaleza mental para poder ganar cualquier partido, estén dominándolo o no, estén cerca de la portería o lejos, tengan posesión o no. Es un equipo muy completo, con muchos recursos y sobre todo con una plantilla que a nivel individual le permite solventar un partido con una acción de cualquiera de sus jugadores ofensivos, que son de un nivel altísimo. Todo con la competitividad que siempre les da el 'Cholo' y esa sensación de que, pase lo que pase, pueden estar cómodos en el partido", declaró en rueda de prensa.

Además, destacó la temporada "espectacular" del conjunto rojiblanco. "Está en un momento muy bueno de forma, vivo en las tres competiciones y compitiendo con una señal de identidad muy clara cada partido y con una plantilla y un gran entrenador. Sabemos que el reto es mayúsculo y estamos preparados para ir allí a competir, a intentar ser nosotros mismos y ganarles. El partido de ida nos da la sensación de que podemos competirles y ganarles, pero tenemos que mejorar ciertos detalles, porque como te equivoques una vez, equipos de este calado te lo hacen pagar", subrayó.

En este sentido, recalcó que son "sólidos en todo". "Tienen mucho talento arriba, son capaces de dominar el partido desde el juego ofensivo, tienen capacidad para defender comprometidos en cualquier zona del campo, pese a los nombres que tienen trabajan mucho y están muy compactos, muy juntos y muy solidarios... Esa variabilidad de la forma de jugar, con el compromiso que tienen, les hace ser un equipo muy completo, si no es imposible que estén donde están en LaLiga, en Copa y en 'Champions'", analizó.

"Tienen una plantilla muy completa y, más allá de una fortaleza zonal en lo defensivo, creo que son fuertes en todas las zonas del campo. Tienen muy buenos centrales, muy buenos jugadores dentro, son muy intensos en la presión en la primera línea cuando deciden ir avanzado a apretar, son capaces de ser muy solidarios en los regresos... Es un equipo muy completo en lo defensivo que le hace encajar pocos goles, tener buenos números, y encima que tienen un talento poco habitual para jugadores que están tan implicados en lo defensivo", continuó.

El preparador gallego también aseguró que "ir golpe a golpe contra equipos de tanto talento es difícil". "Sabemos que en muchos momentos es inevitable no controlar todo lo que hace el rival, con el talento que tiene, con la capacidad que tiene de hacerte daño. Ojalá podamos controlarlo como lo hicimos en la ida. Si estamos a nuestro mejor nivel creo que somos capaces de poder controlar el partido allí. Sabemos que ellos tienen mucho talento y nos van a poder hacer daño y tenemos que estar muy fiables en lo defensivo, pero nuestra idea siempre es ser protagonistas, intentar dominar desde el balón", expresó.

Sin embargo, Giráldez restó importancia a las dificultades que está teniendo su equipo para puntuar fuera de casa, todo cuando se enfrenta a uno de los mejores locales de la categoría. "Tenemos la convicción de que podemos ganar y hacer un muy buen partido allí. Entramos a todos los partidos sabiendo que podemos competir contra cualquiera y no me cabe duda de que el equipo va a volver a hacerlo. A partir de ahí, son detalles: acierto, ser sólidos, estar mucho tiempo estables en el partido contra uno de los rivales más difíciles en su campo, pero todos los rivales tienen debilidades, todos los rivales tienen formas de hincarle el diente, y el Atlético de Madrid no es menos", explicó.

Los celestes llegan además a la cita crecidos por la remontada ante el Real Betis (3-2), ante el que levantaron un 0-2 en Balaídos. "La victoria del Betis nos ayuda, pero hemos trabajado igual que el resto de semanas y tenemos la misma convicción que el resto de semanas de que podemos ganar allí. Evidentemente, con la victoria todo se ve mejor, pero el trabajo sigue siendo el mismo", aseveró.

En otro orden de cosas, habló del estado de Iago Aspas, que ha entrado en la convocatoria. "Va mejorando. La semana pasada, entre la inactividad y que tuvo problemas estomacales, llegó más justo de lo que pensábamos. Ha completado la semana con normalidad, está cada vez mejor. Sabemos que lleva sin competir desde el 3 de enero, que es más de un mes, así que necesitamos tiempo para que llegue a su mejor nivel. Está en el camino correcto y esta semana ha sido mucho mejor que la pasada", manifestó.

Todo en una lista sin Manquillo ni Tincho Conde ni los lesionados Hugo Álvarez y Franco Cervi. "Creemos que con la polivalencia de Mingueza, Carreira e incluso Jones -El-Abdellaoui- que puede jugar en los dos lados, estamos cubiertos para el partido. Es mejor que Tincho entrene ya con el filial y pueda estar preparando el partido con ellos", dijo, antes de hablar del defensa madrileño.

"Está entrenando al ritmo de los demás, con normalidad, simplemente son decisiones que tomo para intentar buscar los 23 más apropiados para competir cada fin de semana. Considero que ahora mismo Manquillo no está entre ellos. No pasa nada con él, simplemente decido en función de lo que va pasando", finalizó.