Simeone: "El regreso de Costa a finales de febrero es el mejor refuerzo"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que la recuperación de Diego Costa, prevista para finales de febrero tras su operación en el pie, supone "el mejor refuerzo" para el equipo, más que cualquier fichaje invernal, y ha afirmado que desconoce si será mejor ser "primero o segundo" de grupo, algo que se sabrá tras su encuentro de este martes en casa del Brujas (21.00 horas), porque no tiene una "varita mágica".

"Espero el refuerzo de Diego para finales de febrero como el mejor refuerzo. Me he comunicado con él, ahora a esperar que se recupere y tener un refuerzo muy importante de cara al final de la temporada", declaró en la rueda de prensa previa al último partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

Por otra parte, el técnico argentino volvió a recordar la ventaja que otorga en las eliminatorias europeas jugar el segundo partido en casa. "Este año lo hemos hablado nuevamente cuando fuimos a la reunión de entrenadores, esperando que a partir de la temporada que viene o la próxima a más tardar se pueda reacomodar esa situación que sucede a partir de cuartos", indicó.

"En octavos el primero tiene la posibilidad de jugar el segundo en casa, pero a partir de cuartos es sorteo y no me parece justo que el que juegue segundo tenga más posibilidades. La Liga no es lo mismo que una eliminatoria y hemos entendido siempre muy bien las posibilidades que hemos tenido en las eliminatorias y esperemos seguir de la misma manera", añadió.

Además, explicó que no les obsesionan las distintas posibilidades que dan ser primeros o segundos de grupo. "De cara a salir primero o segundo, nadie tiene la varita mágica. Hay que ir a lo mejor y lo mejor es siempre ganar", manifestó.

Por ello, no especularán este martes en Bélgica. "El arranque de los partidos siempre es muy importante, porque es un duelo de quién se siente más fuerte. Si decides esperar y no contragolpeas, no estás jugando el partido que quieres, y si decides atacar y no tienes situaciones de gol, no estás jugando el partido que quieres. Mañana, esperamos ser contundentes en una de las dos", apuntó.

"ME GUSTARÍA QUE EL TEMA DE GODÍN ESTÉ RESUELTO"

El 'Cholo' analizó también a su rival. "En el primer partido de la fase de grupos con el Mónaco hizo un partido muy bueno, en el final se le escapó con un gol en contra casi; le generó tener que venir a Madrid a competir como lo hizo. En el inicio de esta fase de grupos posiblemente pudo haber sacado más. Lo veo un equipo muy competitivo, muy bien trabajado en grupo, algún resultado no le ha ido bien en liga, pero ha competido de la mejor manera. Ha sufrido alguna lesión que seguramente habrá influido, pero mañana nos esperamos un partido complejo, de 'Champions', donde todos quieren ganar", relató.

"En la parte ofensiva el equipo ofrece bastantes variantes. Por bandas tiene algunos chicos que no van a poder participar o están en duda, pero ofrecen una potencia ofensiva atacando por dentro, de segunda línea, llegando por banda... Lo que ofrecieron en los partidos que hemos visto. El partido que jugamos en casa con ellos, después de ponernos en ventaja y se soltaron para poder atacar, mostraron peligrosidad", prosiguió.

En otro orden de cosas, Simeone reconoció que le gustaría que se pudiese "resolver" cuanto antes la continuidad del central uruguayo Diego Godín. "Digo lo de siempre con los chicos que nos lo han dado todo como Diego: ojalá que se pueda resolver de la mejor manera. Me gustaría que esté resuelto, pero el club está haciendo sus gestiones y el jugador está esperando a tener una resolución para poder decidir qué hacer en su futuro", subrayó.

Por último, se mostró contento con el trabajo del delantero croata Nikola Kalinic, que ha anotado en los dos últimos encuentros del equipo. "Está dentro del grupo y tiene chance de jugar como todos los chicos que tenemos. Está mejorando, está creciendo, y en consecuencia de eso lo iremos acompañando", concluyó.